Ein Lamar Jackson Holdout fühlt sich unvermeidlich an

Lamar Jackson steht kurz vor dem letzten Jahr seines Rookie-Vertrags und hat noch keine Verlängerung unterschrieben. Das ist ungewöhnlich. Der andere Elite-Quarterback aus der 150 NFL-Draft-Klasse, Josh Allen, unterzeichnete in der vergangenen Nebensaison seine Verlängerung mit großem Geld, was selbstverständlich ist. Teams mit großartigen Spielern bei Rookie-Deals möchten den nächsten Vertrag so schnell wie möglich abschließen, um besser für die Zukunft planen zu können und diesen Spielern zu zeigen, dass sie sich engagieren.

Die Baltimore Ravens haben das mit Jackson nicht gemacht. Das bedeutet nicht, dass sie sich nicht für ihren jungen Quarterback mit einer MVP-Trophäe bereits auf dem Mantel engagieren. Es bedeutet auch nicht, dass Jackson die Stadt verlassen will, sobald sein Deal abgeschlossen ist. Er hat keinen Agenten und vertritt sich selbst, was die Verhandlungen zweifellos erschwert hat. Aber die Uhr tickt. Und während die neue Saison näher rückt, scheint es unvermeidlich, dass Jackson durchhalten wird. Ob das bedeutet, dass er die regulären Saisonspiele verpassen wird oder nicht, bleibt abzuwarten. Aber selbst wenn es nur ein Trainingslager ist, muss Jackson hart spielen, um den Deal zu bekommen, den sein Spiel vorschlägt, den er verdient.

Die Ravens sind eindeutig zurückhaltend, den Scheck für Jackson zu unterschreiben. Kein Team wird irgendjemandem einen Vertrag auf Deshaun Watson-Niveau geben wollen. Aber Baltimore könnte vorsichtig sein, Jackson auch nur so etwas zu geben wie Aaron Rodgers oder Allen (rund 150 Millionen $ garantiert). Das liegt daran, dass Jackson ein seltsamer Spieler ist.

Er ist großartig, daran besteht kein Zweifel. Er hat bereits einen MVP gewonnen und ist damit einer von fünf aktiven Quarterbacks, die diese Ehre innehaben. Dennoch ist Jackson durchschnittlich oder leicht überdurchschnittlich darin, den Ball zu werfen, was offensichtlich wichtig für jemanden ist, der unter der Mitte steht. Er ist ein unglaublicher Läufer, spielt aber Quarterback. Der gesunde Menschenverstand legt nahe, dass sein Spielstil ihn einem weitaus größeren Verletzungsrisiko aussetzt als alle seine Kollegen, für die er bezahlt werden möchte. Wenn sich die Ravens entschließen, sich den Marktanforderungen zu stellen, werden sie einige Vorbehalte verlangen. Diese würden wahrscheinlich die Form einer Verletzungsprojektion annehmen. Kein Fußballspieler würde sich angesichts der Körperlichkeit des Spiels und der Unvermeidlichkeit, über eine ganze Saison hinweg verprügelt zu werden, darüber freuen.

Auf der anderen Seite wäre Baltimore schrecklich ohne Jackson. Das trifft größtenteils auf jedes Team zu, wenn Sie seinen Star-Quarterback weggenommen haben, aber es gilt besonders für die Ravens. Sie haben sich in Bezug auf Personal und Schema so voll und ganz auf ihren Quarterback festgelegt, dass es schwierig wäre, zu einer Standard-Offensive zu wechseln, und es ist nahezu unmöglich, einen Ersatz zu finden, der die Offensive auf annähernd das gleiche Niveau bringen kann. Das Team baute das ganze Flugzeug aus Lamar Jackson. Es ist, was seine Fähigkeiten verlangten, und es funktioniert offensichtlich großartig, wenn man bedenkt, dass die Ravens 14- mit Jackson als Starter.

Deshalb steht außer Frage, dass irgendwann ein Deal zustande kommt. Die Ravens könnten technisch besser werden, wenn sie einen Star-Quarterback mehr in der traditionellen Form finden würden. Vielleicht. Aber es gibt keinen Weg dahin und Jacksons Talente sind wirklich einzigartig. Das gesamte Franchise ist auf absehbare Zeit an der Hüfte mit Jackson verbunden, und der ganze Lärm um seinen neuen Deal dreht sich um die feinen Details.

Selbst in Anbetracht dessen muss Jackson vielleicht ein oder mehrere Trainingslager ausfallen lassen, um als erstklassiger Quarterback bezahlt zu werden . Er möchte, dass sein Team auf den Präzedenzfall der jüngsten QB-Deals aufsteigt. Die Ravens werden argumentieren, dass Jacksons Fähigkeiten keinen Präzedenzfall haben und sie daher nicht verpflichtet sind, ihn wie Rodgers oder Allen zu bezahlen. Da ist der Haken. Daher kommt die Sackgasse.

Jackson wird bezahlt. Wie viel und wann sind die großen Fragen. Und je länger es sich hinzieht, desto größer ist die Möglichkeit eines Holdouts.