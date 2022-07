Einblicke in den US-Tensidmarkt, Chancen, Anteil, Trends, Treiber, Produktionsgröße, Entwicklung und Zukunftsprognose bis 2029

Es wird erwartet, dass der US-Tensidmarkt im Prognosezeitraum von 2022 bis 2029 an Marktwachstum gewinnen wird. Laut einer Analyse von Data Bridge Market Research wächst der Markt im Prognosezeitraum von 2022 bis 2029 mit einer CAGR von 4,7 % und soll bis 2029 15.481,15 Mio. USD erreichen.

Tenside, auch Tenside genannt, sind Verbindungen, die die Oberflächenspannung (oder Grenzflächenspannung) zwischen zwei Flüssigkeiten, zwischen einem Gas und einer Flüssigkeit oder zwischen einer Flüssigkeit und einem Feststoff verringern. Tenside können als Reinigungs-, Netz-, Emulgier-, Schaumbildner oder Dispergiermittel eingesetzt werden. Der Begriff „Tensid“ bezieht sich auf eine Mischung von Tensiden. Sie werden in Waschmittelformulierungen und bei der Reinigung zu Hause oder am Arbeitsplatz verwendet und sind in den meisten Toilettenschränken, Pflegeprodukten, Kosmetika, Pharmazeutika und einer Vielzahl wichtiger industrieller Anwendungen zu finden.

Diese Verbindungen werden in vier Typen eingeteilt – anionische Tenside, kationische Tenside, nichtionische Tenside und amphotere Tenside. Tenside sind amphiphile Partikel mit hydrophoben und hydrophilen Einheiten. Der hydrophobe Schwanz kann Kohlenwasserstoff, Fluorkohlenstoff oder Siloxan sein. Anionische und nichtionische Tenside sind die in der Industrie am häufigsten verwendeten Arten von Tensiden. Anionische Tenside sind besonders nützlich in Reinigungsprodukten wie Waschmitteln und Shampoos. Andererseits werden in der Lebensmittelindustrie häufig nichtionische Tenside als Netzmittel eingesetzt.

Einige der im Bericht behandelten Hauptakteure sind Dow, 3M, Nouryon, Evonik Industries AG, BASF SE, Arkema, Solvay, Clariant, Ashland, Kao Corporation und Croda International Limited Wait.

MARKTUMFANG UND MARKTGRÖSSE FÜR US-TENSID

Der US-Tensidmarkt ist in drei bemerkenswerte Segmente unterteilt: Produkt, Quelle und Anwendung. Wachstum zwischen den Segmenten hilft Ihnen bei der Analyse des Segmentwachstums und der Strategie, um sich dem Markt zu nähern und Unterschiede in Ihren Kernanwendungsbereichen und Zielmärkten zu identifizieren.

Auf der Grundlage des Produkts wird der US-Tensidmarkt in anionische Tenside, nichtionische Tenside, kationische Tenside und amphotere Tenside unterteilt. Es wird erwartet, dass das Segment der nichtionischen Tenside den US-Tensidmarkt bis 2022 aufgrund seines breiten Anwendungsspektrums in der Haushaltspflege- und Reinigungsindustrie dominieren wird.

Auf der Grundlage der Herkunft wird der US-Tensidmarkt in synthetische Tenside und biobasierte Tenside unterteilt. Es wird erwartet, dass das Segment der synthetischen Tenside den US-Tensidmarkt bis 2022 dominieren wird, da es in verschiedenen Endverbrauchsprodukten wie Shampoos, Seifen, Waschmitteln, Hautpflegeprodukten, Salben und anderen zunehmend verbraucht wird.

Auf der Grundlage der Anwendung ist der US-Tensidmarkt in Haushaltspflege, Textilien, Körperpflege, Ölfeldchemikalien, Lebensmittel und Getränke, Agrochemikalien, Farben und Beschichtungen, Pharmazeutika, Bauwesen, Zellstoff und Papier, Kunststoffe, industrielle und institutionelle Reinigungsmittel unterteilt. Es wird erwartet, dass das Haushaltspflegesegment den US-Tensidmarkt bis 2022 dominieren wird, da das Bewusstsein für Körperpflege und andere Reinigungsverfahren in Haushaltsanwendungen steigt.

Die steigende Nachfrage von Endverbraucheranwendungen ist ein wichtiger Treiber für den US-Tensidmarkt. Das Produkt wird in der Körperpflegebranche häufig als Inhaltsstoff in verschiedenen Produkten wie Dispergiermitteln, Schaummitteln, Lösungsvermittlern, Konditionierern, Emulgatoren und Reinigungsmitteln verwendet, und die weit verbreitete Verwendung dieser Chemikalie beschleunigt das Marktwachstum. Die Verwendung von Tensiden in Agrochemikalien hat zugenommen, da sie in der Formulierung von Agrochemikalien zum Schutz von Feldfrüchten verwendet werden. Es wird erwartet, dass die hohe Nachfrage nach dem Produkt aufgrund seines niedrigen Preises und seiner leichten Verfügbarkeit das Wachstum des US-Tensidmarktes weiter vorantreiben wird.

Die Hauptbeschränkungen, die sich auf den US-Tensidmarkt auswirken könnten, sind die wichtigsten technischen Probleme im Zusammenhang mit der kommerziellen Produktion von Biotensiden

F&E-Aktivitäten, boomende Endverbraucherindustrien, Investitionsschub und weit verbreitete Verwendung von Tensiden in Haushaltswaschmitteln. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach biobasierten Tensiden und nachhaltigen grünen Tensidprodukten Chancen für den US-Tensidmarkt bietet. Es wird jedoch erwartet, dass Umweltbedenken in Bezug auf Tenside und die Durchsetzung strenger Vorschriften durch Regierungsbehörden zur Verwendung von synthetischen oder petrochemischen Tensiden das Wachstum des US-Tensidmarktes herausfordern werden.

Dieser Marktbericht über US-Tenside beschreibt Marktanteile, neue Entwicklungen und Analysen der Produktpipeline, Auswirkungen nationaler und lokaler Marktteilnehmer, Chancen in aufstrebenden Umsatzsegmenten, Änderungen der Marktvorschriften, Produktzulassungen, strategische Entscheidungen, Produkteinführung, geografische Expansion und markttechnologische Innovationen . Wenden Sie sich für Analysen und Markteinblicke an uns, um Analystenprofile zu erhalten; unser Team hilft Ihnen dabei, Lösungen zur Umsatzsteigerung zu entwickeln, um Ihre gewünschten Ziele zu erreichen.​​​

