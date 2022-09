Startseite/Welt/ Eine gruselige Woche für Pastasoße, plus Charlotte Wilder von Fox Sports auf dem ultimativen College-Football-Roadtrip Eine gruselige Woche für Pastasoße, plus Charlotte Wilder von Fox Sports auf dem ultimativen College-Football-Roadtrip

Amerika wurde in nur wenigen Tagen von nicht einem, sondern zwei Verkehrsunfällen im Zusammenhang mit Pastasoße erschüttert. Was zum Teufel geht da draußen vor? Außerdem ist Rory McIlroy vielleicht nicht das Gesicht der PGA Tour, aber er ist wahrscheinlich ihr Herzschlag. Und am wichtigsten ist, dass Charlotte Wilder von Fox Sports vorbeischaut, um über die zweite Staffel des Ultimate College Football Road Trip zu sprechen.