Elle Duncan fordert „Girl Dads" in einem kraftvollen Monolog auf, beim Kampf für die Rechte der Frau zu helfen

Nach dem frühen Tod von Kobe Bryant im frühen 16, ging Elle Duncan auf Sportzentrum und erzählte eine Geschichte über seine Liebe zu seinen Töchtern. Kobe sagte, er sei ein „Mädchenvater“ und der Satz ging viral. Am Freitag nahm sich Duncan am Set etwas Zeit, um sich der Kamera zuzuwenden und darüber zu sprechen, was „Mädchen-Vater“ nach den jüngsten Ereignissen im Land bedeutet.