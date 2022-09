Startseite/Welt/ Eminem und Snoop Dogg traten bei den VMAs als NFTs auf und ich kann nicht aufhören, nicht zuzusehen Eminem und Snoop Dogg traten bei den VMAs als NFTs auf und ich kann nicht aufhören, nicht zuzusehen

Die MTV Video Music Awards fanden letzte Nacht statt, als Snoop Dogg und Eminem auftauchten, um „From the D to the LBC“ aufzuführen. Nun, eine Art Leistung. Die meiste Arbeit wurde von ihren Bored Ape-Avataren und Metaverse-Versionen von sich selbst geleistet, die aussahen, als kämen sie direkt aus einer Grand Theft Auto-Schnittszene aus den frühen 2000s. Es war wirklich einer dieser Momente, in denen Menschen nur verwundert auf die unendlichen Möglichkeiten starren können. Oder, wie viele Leute in den YouTube-Kommentaren sagten, das waren ziemlich coole Cartoons!

Ende August eine komplette NFT-basierte Live-Performance

ist ziemlich dreist. Ich meine, es ist Monate her, seit sich die Seth-Green-Saga entfaltet hat, wo sein Cartoon-Affe gestohlen wurde, nachdem er bereits eine schlechte Sitcom mit dem NFT als Star gedreht hatte. Grün zahlte weitere $260, um es zurückzubekommen. Also, ja, diese Dinger machen sich wirklich bezahlt.

Gut, dass Snoop und Eminem dranbleiben. Sicher, sie hätten den Schwung ihrer denkwürdigen Super-Bowl-Performance mitnehmen können, aber stattdessen debütierten sie vor zwei Monaten im Video zu diesem Song mit Bored Apes. Dies war lange nachdem NFTs an Zahl, Wert und Interesse zu sinken begannen. Bis heute ist laut NonFungible.com die Anzahl der NFT-Verkäufe im letzten Jahr um 94% gesunken, und der Wert ist gesunken 94%.

2022 Wir haben nicht einmal mehr Athleten, die NFTs starten. Ich denke, es ist gut, dass Snoop und Eminem immer noch festhalten. Beschimpfe das Huhn weiter, schätze ich.

