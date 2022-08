Startseite/Welt/ Epische Bierschlange, die während Nebraska-Northwestern gebaut wurde Epische Bierschlange, die während Nebraska-Northwestern gebaut wurde

Um dies vorwegzunehmen, ich bin genauso überrascht wie Sie, dass das Nebraska-Northwestern-Spiel in Dublin so viele qualitativ hochwertige Inhalte produziert, wie es hat. Aber hier sind wir mit einem dritten Blogbeitrag am Samstag über zwei B1G-Teams, die in Woche 0 gegeneinander antreten. Was für eine Zeit.

Dieser Beitrag hat jedoch wenig mit dem eigentlichen Spiel zu tun. Es hat mehr damit zu tun, was auf der Tribüne vor sich geht. Falls Sie es früher verpasst haben, wurde das gesamte Bier im Aviva-Stadion kostenlos, als das WLAN ausfiel und die Verkäufer keinen Zugang zu den Kassen hatten. Es führte zu unterschiedlichen Versuchen, das Problem zu lösen, wie die Verkäufer, die Kunden ihren Namen aufschreiben ließen und wie viele Biere sie später dafür bezahlen mussten, aber im Großen und Ganzen scheint es, dass die Konzessionen einfach eine Zeit lang kostenlos waren.

Also hätten wir erwarten sollen, dass eine riesige Bierschlange gebaut wird. Hier ist es in seiner ganzen Pracht.

Freibier in Irland läuft gut. pic.twitter.com/PWYP55GYiO — Paige Dimakos (@The_SportsPaige)

Exzellent. Vielleicht das größte, das bisher viral gegangen ist. Die Tribünenkreaturen von Wrigley haben endlich Konkurrenz!