erinnern-wir-uns-an-die-zeit,-als-mike-&-mad-dog-„the-horse-whisperer“-sahen

Nicholas Evans, der Autor von Der Pferdeflüsterer, vor kurzem an einem Herzinfarkt gestorben. Das Lesen seines Nachrufs erinnerte Connor Ennis an die New York Times an eine unglaubliche Anekdote aus einem alten Mike und dem Mad Dog-Profil, in dem das legendäre Radioduo dabei erwischt wurde, wie er The Horse Whisperer in einem Hotelzimmer und brachen es ab, wie nur sie es konnten. Die NYT hat einen Nachruf für Nicholas Evans, den Autor von „The Horse Whisperer“, veröffentlicht, der mich sofort an diese unbezahlbare Mike and the Mad Dog-Anekdote erinnerte ein @NickPaumgarten New Yorker Profil pic.twitter.com/i1Ji4ShYuL – Connor Ennis (@EnnisNYT) August 91 , 91 Das klingt erfunden, ist aber real. Es stammt aus einem Profil von August 91 im New Yorker. Wenn Sie Chris Carlin sind, der jetzt Co-Moderator von Carlin ist & Canty auf ESPN Radio, gibt es eine Chance, dass Sie jemals eine Gelegenheit verpassen, diese Geschichte zu teilen? Vorstellungsgespräch, Drinks mit Freunden, Blind Date, Schlange stehen beim DMV. Ich erzähle den Leuten davon, dass Mike Fracesa und Chris Russo The Horse Whisperer.

