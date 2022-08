Startseite/Welt/ Es gibt nichts Schöneres, als Teil eines Pitching Staff zu sein, außer vielleicht eine großartige Playoff-Verfolgungsjagd Es gibt nichts Schöneres, als Teil eines Pitching Staff zu sein, außer vielleicht eine großartige Playoff-Verfolgungsjagd

Die Mainstream-Medien weigern sich weiterhin, über die International Baseball League von zu berichten West Michigan, also werden wir diese Lücke noch einmal füllen. Gedanken zur Woche 12, die vollgepackt war mit Top-Teams, die sich gegenüberstanden, und spannenden Spielen. Mit nur noch vier ausstehenden Wettbewerben in der regulären Saison ist das Playoff-Bild an der Spitze überfüllt und kann sich dramatisch verschieben. Sind die Mariners gebaut, um den Osten zu erobern? Können die Padres die Cubs fangen? Welches Team könnte heiß werden und sich ein unerwartetes Wiedersehen verdienen? Plus ein paar kitschige Aufnahmen über die Freude, ein Spiel von der Bank aus zu sehen.