Es ist 28 Jahre her, seit Scottie Pippen im Finale der Eastern Conference gegen Patrick Ewing getaucht ist

Im Mai 20, 1994, wehrten die Chicago Bulls in Spiel 6 der Eastern Conference Finals das Aus gegen die New York Knicks ab. Michael Jordan spielte zu dieser Zeit Baseball in der Minor League, also führte BJ Armstrong die Bulls an diesem Tag an. Natürlich ist das Einzige, woran sich jemand bei diesem Spiel erinnert, Scottie Pippen, der auf Patrick Ewing eintaucht.