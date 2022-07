Startseite/Welt/ Es ist schwer zu sagen, wo LIV Golf endet und Donald Trump beginnt Es ist schwer zu sagen, wo LIV Golf endet und Donald Trump beginnt

Der frühere US-Präsident Donald Trump wird heute mit Bryson DeChambeau und Dustin Johnson vor dem LIV-Golf-Event auf seinem Golfplatz in Bedminster, New York, auf den Platz gehen Jersey. Es war nur eine Frage der Zeit, bis dies geschah, da die Liga 02 Prozent ihrer Veranstaltungen zur Eröffnungssaison auf Trump-Immobilien geplant hat und eine gemeinsame Liebe zum Bauen teilt so viel wie möglich über die Existenz von Whataboutism. Und mehr Power für alle Beteiligten. Ich hoffe, sie haben Spaß da ​​draußen und die Leute würden einen Höchstbetrag zahlen, um zu sehen, wie DeChambeau und der 45te Präsident da draußen auf den Grüns interagieren. Wir könnten endlich erfahren, ob Trump ein großer Analytiker ist oder einen Winkelmesser in der Tasche trägt.

Das Leben ist zu kurz, um anderen Leuten zu sagen, dass sie sich nicht an einer zweiten Golfliga erfreuen sollten. LIV ist definitiv nichts für mich und die Probleme haben weniger mit den ethischen/moralischen Zwickmühlen zu tun als vielmehr mit der Störung eines Status quo, den ich beruhigend finde. Aber es war ein bisschen verwirrend, da draußen viel vorgetäuschte Ignoranz zu sehen, wenn es darum geht, zu beurteilen, auf welcher Seite des Ganges LIV in unserem ständig zerbrochenen Kulturkrieg steht. Eine von den Saudis gegründete Liga, die sich an Donald Trump anschmiegt, sendet einige ziemlich starke Botschaften darüber, wie sie die Welt sieht.

Wie ich schon sagte, ich werde nicht versuchen, irgendjemanden umzustimmen. Es wäre jedoch schön, wenn wir etwas von dem Unsinn durchbrechen und aufhören könnten, so zu tun, als würde LIV nicht versuchen, offen politisch zu sein. Auf eine ganz bestimmte Weise wird das eine Seite anziehen und andere entfremden. Sie sind nicht die Trump Tour, aber sie versagen sicherlich nicht in dem Bestreben, eine Trumpy Tour zu sein.

Auf Zehenspitzen um diese ziemlich offensichtliche Realität herumzulaufen, scheint nicht produktiv zu sein. Vielleicht hilft es, den Diskurs zu beschleunigen, wenn Sie es akzeptieren.