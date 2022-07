Startseite/Welt/ Es ist sicher seltsam, dass Bill Belichick Mac Jones übertreibt Es ist sicher seltsam, dass Bill Belichick Mac Jones übertreibt

Gestern verbrachte ein NFL-Cheftrainer ein paar Minuten damit, mit Reportern in begeisterten Worten über die Fortschritte zu sprechen, die der junge Quarterback seines Teams in der vergangenen Offseason gemacht hat. Das ist an sich kein Novum zum Trainingslagerstart. Aber dieser Trainer war Bill Belichick und dieses Team waren die New England Patriots, was es in der Tat sehr ungewöhnlich macht.

Das stimmt. Der eintönige langjährige Trainer sagte den Medien nette Dinge über Mac Jones und wich sogar vom üblichen Patriot-Way-Hokuspokus ab.

„Ich denke, es gibt in allen Bereichen eine dramatische Verbesserung… er startet dieses Jahr von einem viel, viel höheren Punkt.“ Bill Belichick erklärt, wie Mac Jones sein Spiel in der Nebensaison verbessert hat 👀 pic.twitter.com/Pb0PwvjfbD

Sprich darüber aus dem Charakter. Was bis zu einem gewissen Grad Sinn macht. Belichick hatte vor dem Trainingslager nie wirklich die Gelegenheit, darüber zu sprechen, wie großartig Tom Brady war, weil jeder es bereits wusste, nachdem er in seiner ersten vollen Saison als Starter einen Super Bowl gewonnen hatte. Und er wollte Reportern offensichtlich nie sagen, dass er sehr zufrieden mit den Fortschritten ist, die Tom Bradys Backup gemacht hat.

Das Verrückte daran ist, dass Belichick nicht einmal nach Jones‘ Fortschritt gefragt wurde. Die Frage war, wie viel Input der QB in der neuen Offensive nach Josh McDaniels haben würde. Belichick lieferte freiwillig Informationen an Reporter!

Was für eine Welt. Belichick hat offensichtlich einen Anreiz, Jones hochzujubeln, aber es ist bizarr, ihn tatsächlich tun zu hören. Die Erwartungen an den jungen QB waren noch nie so hoch.