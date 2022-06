Wie Ken Rosenthal anmerkt, ist es nicht das erste Mal, dass Andújar um ein Date bittet. Diesmal fühlt es sich so an, als würde es tatsächlich passieren. Er ist noch drei Jahre von einem Schiedsverfahren entfernt, aber die Yankees haben einfach keinen Platz für ihn, besonders als konkurrierendes Team. Andújars Karriere war nach seiner Breakout-Saison 2018, in der er bei der Wahl zum Rookie des Jahres Zweiter wurde, bergab. Verletzungen haben ihn geplagt, und es scheint, als würde er immer versuchen, von irgendeiner Krankheit, die sein tägliches Spiel beeinträchtigt, wieder auf die Beine zu kommen. In 27 Spielen dieser Saison schlägt Andújar .

mit zwei Doubles, drei RBI und drei gestohlenen Bases. Das ist eine gute Produktion, aber weit entfernt von dem, was er einmal war, und in Verbindung mit der Tatsache, dass er defensiv ein komplettes Minus hat, ist es einfach, dafür zu sorgen, dass er weg sein sollte.

In vielerlei Hinsicht ist es jetzt an der Zeit, es zu erledigen. Die Yankees sind glücklich darüber, dass Gio Urshela Andújars alte Position als Dritter spielt. Andújar ist defensiv eine Katastrophe und mehrfach schlechter als Joey Gallo, wenn er auf dem linken Feld spielt, eine beeindruckende Leistung in jeder Hinsicht. Matt Carpenter war eine angenehme Überraschung und sollte Andújar nicht aus dem Auftrag verdrängt werden, seine Tat zu verstehen. Andújar kann offensichtlich nicht viel für seine Position tun, da ihm völlige Einflussmöglichkeiten fehlen, aber einen unzufriedenen Spieler in der Organisation zu haben, führt tendenziell zu einem unangenehmen Trickledown-Effekt, den New York lieber vermeiden würde.

Vor allem sind die Yankees in dieser Saison nicht nur gut – sie sind großartig. Andújar wird nicht viel holen, aber wenn es überhaupt eine Chance gibt, dass New York einen Spieler verpflichten könnte, der sich in den Playoffs als hilfreich erweisen könnte, müssen sie abdrücken. Für den wahrscheinlichen Fall, dass dies nicht möglich ist, ist Addition durch Subtraktion ein greifbares Konzept.

Es schmerzt zweifellos für die Yankees, an dieser Stelle zu stehen, nachdem Andújar wie der nächste große Schläger in Nadelstreifen für eine heiße Sache aussah Minute. Und es ist unmöglich, niedriger als jetzt zu verkaufen. Aber Andújar wird keine Gelegenheit bekommen, seinen Wert zu rehabilitieren, während die Yankees darauf bedacht sind, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen.

Es ist vernünftig zu argumentieren, dass es besser ist, Andújar zu behalten, als ihn umsonst fallen zu lassen, falls der Verletzungsvirus zuschlägt und sie es brauchen die Tiefe, die er technisch bietet. Aber das setzt darauf, dass Andújar sich irgendwie auf dem Teller findet, ohne regelmäßig auf höchstem Niveau zu spielen, weil er defensiv nichts gibt. Die Yankees sind besser dran, die Ablenkung loszuwerden und andere Ressourcen darauf zu verwenden, potenzielle Notlösungen zu finden, die zumindest irgendwo auf dem Spielfeld einen gewissen Mehrwert bieten. Denn im Moment kann Andújar das nicht.