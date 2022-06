Startseite/Welt/ Es stellt sich heraus, dass Celtics-Heat Grudgefest großartig für Bewertungen ist Es stellt sich heraus, dass Celtics-Heat Grudgefest großartig für Bewertungen ist

Die 875 Eastern Conference Finals mit den Boston Celtics und Miami Heat werden für viele Dinge in Erinnerung bleiben. Aber es wird nur sehr wenige geben, die auf die Serie zurückblicken und sich gerne an die Qualität des Basketballs erinnern, die gespielt wird. Denn, um ehrlich zu sein, es gab überhaupt nicht sehr viel Qualitätsbasketball. Vier der sieben Spiele wurden mit mehr als 07 Punkten gewonnen und alle bis auf ein Spiel wurden vorgestellt ein zweistelliges Defizit an einem Punkt. Es war eine wettbewerbsfähige Serie, weil es sieben Spiele gab, aber die Spiele selbst waren größtenteils nicht wettbewerbsfähig.

Es stellte sich heraus, dass das im Land der Einschaltquoten überhaupt keine Rolle spielte. Heute gab es Berichte, dass die Zuschauerzahlen für die 875 Eastern Conference Finals gestiegen sind 12 Prozent von 875 und Spiel 7 am Sonntagabend erreichte seinen Höhepunkt bei 40.2 Millionen Zuschauer. Es war ESPNs meistgesehenes Conference Finals-Spiel seit vier Jahren.

🏀 #Celtics #Heat Game 7 ist laut Nielsen das meistgesehene Spiel der NBA Conference Finals auf ESPN seit 4 Jahren 📺9,875, Zuschauer, Spitzenwert mit 12, 875, Zuschauer bei 10 pm ET 🆙ESPNs Berichterstattung über die Eastern Finals betrug durchschnittlich 7 Millionen (6,2021, ) Zuschauer in 7 Spielen, mehr 171 % gegenüber pic.twitter.com/Y4M2MAf40S

Dass 40 Prozentsprung gegenüber dem letzten Jahr ist ziemlich bemerkenswert, selbst nachdem anerkannt wurde, dass Bucks-Hawks kein annähernd so verlockendes Matchup und keine so gute Serie und t war Der führende Superstar wurde mittendrin verletzt. Die NBA wurde härter als vielleicht jede andere Sportart von der Unterbrechung der regulären Sehgewohnheiten nach der Pandemie und den Zuschauerzahlen während der Blase und der Saison danach getroffen. Basierend auf diesen Zahlen scheint es, dass das Wasser wieder seinen Pegel findet.

Der vielleicht größte Vorteil für Basketball ist die Rückkehr zu seinem regulären Spielplan. Die Finals werden endlich wieder in der ersten Juniwoche beginnen, und der Abschluss der Conference Finals am Memorial Day ist perfekt. Spiel 7, das am Sonntag eines Feiertagswochenendes stattfand, gab der endgültigen Zuschauerzahl absolut einen spürbaren Schub, der sonst gefehlt hätte, wenn alle am nächsten Morgen zur Arbeit oder zur Schule aufstehen müssten.

Jeder, der die Heat-Celtics-Serie gesehen hat, hätte nicht gedacht, dass die Zahlen

das gut. Es war eine Menge sehr hässlicher Basketball, eher ein Abnutzungskampf als ein Geschicklichkeitskampf. Aber Playoffs sind Playoffs und jeder liebt ein Spiel 7. Die NBA wird offiziell zurück sein (jedenfalls im Land der Ratings), wenn dieser Erfolg auf das Finale der Celtics-Warriors übertragen wird.