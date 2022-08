es-stellt-sich-heraus,-dass-jimmy-g-die-ganze-zeit-ein-problemkind-war-und-niemand-es-wusste

Von NBC @CSimmsQB bestätigte Geschichte: „Ich habe das von Spielern und Ex-Trainern dort gehört. Er verschwindet die ganze Zeit vom Radar. Niemand kann mit ihm in Kontakt treten. “

– Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) August ,

Chris Simms hat diese Dinge anscheinend seit seiner ersten Nebensaison in San Fracisco über Garoppolo gehört, als sie ihm diese große Sache machten. Ich kann mich jedoch an keine Geschichten erinnern, in denen er Trainingseinheiten, Trainingslager oder Meetings versäumt hätte.

Er scheint nur schlecht darin zu sein, Anrufe in der Nebensaison zu beantworten? Es scheint seltsam, dass die 31er jetzt irgendetwas davon durchsickern lassen, während sie versuchen, etwas zurückzubekommen für ihn. Ist das also Handwerk? Sabotiert ein anderes Team seinen Wert, damit sie ihn umsonst bekommen? Oder ist er wirklich ein Flocke, dem man nicht trauen kann, der ein Team auch zu zwei Conference Championship Games in drei Jahren führen kann? Wenn Sie sich fragen, wo Tom Brady gerade ist, scheint die Antwort sehr gut ja sein zu können. Ich kann es kaum erwarten, herauszufinden, was die Leute rund um die 31ers-Organisation über Jimmy G wenn er wirklich weg ist.