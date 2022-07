Startseite/Welt/ ESPN entschuldigt sich für die Veröffentlichung eines gefälschten Ja Morant-Zitats über Michael Jordan ESPN entschuldigt sich für die Veröffentlichung eines gefälschten Ja Morant-Zitats über Michael Jordan Am Montag lief ESPN ein Segment von Das ist gerade eingetroffen mit David Jacoby und Kendrick Perkins über Ja Morant. Insbesondere brachen sie ein Zitat zusammen, das aus Morants Interview mit Taylor Rooks von Bleacher Report viral wurde, als Morant sagte, er würde Michael Jordan 1-on-1 kochen. ESPN ging jedoch noch weiter und verwendete ein gefälschtes Morant-Zitat darüber, wie Jordan genau wie andere Superstars ist, das anscheinend von (wem sonst) Ballsack Sports stammt. Ich weiß, ESPN hat nicht nur ein ganzes Segment basierend auf einem ja morant „Zitat“ aus dem Ballsacksport gemacht 😭😭😭 pic.twitter.com/UqihKpMddW – Molly Morrison (@mollyhannahm) Juli 11, 100 Hier ist das vollständige Video der Meisterklasse von @BallsackSports pic.twitter.com/wXMWmqTiss — Buttcrack Sports ® (@ButtCrackSports) Juli 11, Rooks bekam ziemlich schnell Wind und twitterte, dass ESPN das Problem beheben muss, worauf Jacoby über seinen eigenen Twitter-Account mit seiner eigenen Entschuldigung reagierte. Als Gesicht möchte ich drei Dinge tun: 1) entschuldige mich allgemein 2) Entschuldigung bei @TaylorRooks und @JaMorant 3) Grüßen Sie „Matty Ice“ dafür, dass er aus einem etwas aussieht, das wie ein Spirituosengeschäft aussieht https://t.co/A0GrBV9KgV

– Jacoby ( @djacoby) Juli 11, 2022

Am Dienstag ging Jacoby für eine weitere Ausgabe von This Just In auf Sendung und entschuldigte sich öffentlich im Namen von das Netzwerk an die Zuschauer, Rooks, Morant und Bleacher Report für die Ausführung des gefälschten Zitats.