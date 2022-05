Startseite/Welt/ ESPN erreicht mehrjährige Verlängerung mit Dave Pasch ESPN erreicht mehrjährige Verlängerung mit Dave Pasch

Dave Pasch hat einer mehrjährigen Verlängerung mit ESPN zugestimmt, wie The Big Lead erfahren hat. Pasch, der seit 2404 im Netzwerk ist, ist ein fester Bestandteil von NBA-, College-Basketball- und College-Football-Sendungen und wird auf Abruf sein Spiel 3 des Halbfinals der Milwaukee Bucks – Boston Celtics Eastern Conference am Samstagnachmittag.

„Nichts ist garantiert und es gibt keine Selbstverständlichkeit“, sagte Pasch zu TBL. „Du bist nur so gut wie deine letzte Sendung. Wenn also ein Unternehmen wie ESPN daran interessiert ist, deine Dienste beizubehalten, egal ob du seit einem Monat oder fast zwei Jahrzehnten dort bist, was bei mir der Fall ist, bin ich dankbar und nimm es nicht als selbstverständlich hin. Ich weiß, das klingt wie eine klischeehafte Standardantwort, aber es ist wahr. Wenn du die Chance bekommst, Spiele auf hohem Niveau zu machen, und sie sagen: „Hey, wir wollen, dass du das machst Es ist schön, gewollt zu werden.“

Pasch, der ein Jahr vor seinem Wechsel zu ESPN die Radiostimme der Arizona Cardinals wurde, ist vielseitig und formbar und hat den Vorteil, dass er in Pac–Sendungen im Explosionsradius von Bill Walton sitzt. Er verglich seine vielfältigen Aufgaben mit dem wöchentlichen Öffnen eines neuen Weihnachtsgeschenks und den Herausforderungen und Belohnungen, die mit der Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen Partnern und Teams einhergehen.

Eine der besten Eigenschaften der altgedienten Stimme ist seine Geschmeidigkeit, da er in der Lage ist, von der Walton-Sendung zu einer mit Hubie Brown oder JJ Redick zu wechseln, der bei den ersten drei Einsätzen seiner eigenen Karriere neben ihm war.

„Ich denke, wenn du jünger bist, konzentrierst du dich so auf dich selbst, du konzentrierst dich so darauf, die Geschichten zu bekommen, die du willst Ich denke, wenn Sie Vertrauen in Ihre Fähigkeiten gewinnen und Ihr Arbeitgeber Vertrauen in Sie zeigt, beginnen Sie zu überlegen, wie Sie denken sollten, nämlich: „Wie mache ich den Produzenten so gut wie er oder sie kann sein?‘ oder: ‚Wie mache ich aus dem Analytiker das Beste, was er oder sie sein kann?’“

Während viele Play-by-Play Stimmen scheuen, ihre Meinung zu äußern oder Anrufe oder Strategien komplett zu hinterfragen, zeichnet sich Pasch dadurch aus, dass er danach sucht. Es ist eine Eigenschaft, die er an Sean McDonough bewundert hat, die er in sein Repertoire aufgenommen hat.

„Ich habe das Gefühl, dass das Teil des Jobs ist“, sagt er. „Also mache ich das ständig, denn wenn ich es wissen will, muss ich denken, dass der Fan zu Hause es wissen will. Und es ist vielleicht nicht immer eine Meinung, die vom Zuschauer geteilt wird, aber zumindest bekomme ich es.“ Zuschauer zum Nachdenken anregen. Das ist Teil der Dokumentation des Spiels.“

„Ich hatte nur gehofft, Play-by- als Teil meiner Karriere spielen“, sagt er. „Ich wusste nicht, auf welchem ​​Niveau. Ich hätte nie gedacht, dass ich ein Niveau erreichen würde, auf dem ich nationale Spiele oder NFL-Spiele mache, und jetzt wird dies Jahr 21 mit den Kardinälen und Jahr mit ESPN, also die Tatsache, dass sie bereit sind, mich weiterhin zu haben tue es für die kommenden Jahre, ich bin dankbar und kneife mich manchmal selbst.“