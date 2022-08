Startseite/Welt/ ESPN-Mikrofon nimmt LLWS-Spieler auf, der sich beschwert, dass ESPN Spiele manipuliert, kurz bevor sein Team gewinnt ESPN-Mikrofon nimmt LLWS-Spieler auf, der sich beschwert, dass ESPN Spiele manipuliert, kurz bevor sein Team gewinnt

Iowa schlug Washington am Samstag in einem Ausscheidungsspiel der Little League World Series mit 6:3. Obwohl er einen Vorsprung von drei Läufen mit zwei Outs am Ende des letzten Innings hatte, spürte einer der Iowa-Spieler eine Verschwörung gegen sein Team. Iowa-Spieler waren verblüfft, als der Schiedsrichter der Home-Plate Ball vier anstelle von Schlag drei anrief. Als sie sich immer noch geschockt auf dem Hügel versammelten, während ihr Trainer versuchte, sie dazu zu bringen, sich zu konzentrieren, schlug ein Spieler wiederholt vor, dass der Anruf getätigt wurde, damit das andere Team zurückkommen könnte, weil ESPN das will.