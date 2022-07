Europa Biofortification Marktproduktion, Größe, Schlüsseltrends, Herausforderungen, Hauptakteure und Prognosen

Der erstklassige Forschungsbericht zum europäischen Biofortifikationsmarkt scheint die beste Lösung zu sein, um die Trends und Möglichkeiten in der Chemie- und Materialindustrie zu kennen. Dieser Bericht bietet nicht nur umsetzbare Markteinblicke, sondern hilft auch bei der Formulierung langlebiger und profitabler Geschäftsstrategien. Der Bericht enthält eine Top-Down-Analyse und Bewertung verschiedener marktbezogener Faktoren, die eine Schlüsselrolle für eine bessere Entscheidungsfindung spielen. Der Marktbericht wurde speziell für die Bedürfnisse unserer Kunden entwickelt, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Kapitalrendite (ROI) zu steigern. Der Europe Bio-Enhancement Business Report bietet eine eingehende Untersuchung der aktuellen Branchensituation, des aktuellen Marktpotenzials und der Zukunftsaussichten aus verschiedenen Perspektiven.

Marktanalyse und Überblick über den Biofortifikationsmarkt

Data Bridge Market Research analysiert, dass der Biofortifikationsmarkt im Prognosezeitraum 2021-2028 eine CAGR von 7,40 % prognostizieren wird. Das Wachstum und die Expansion der Lebensmittel- und Getränkeindustrie , eine ständig wachsende Weltbevölkerung, das zunehmende Bewusstsein der Verbraucher für qualitativ hochwertige , gesunde, nahrhafte und qualitativ hochwertige Lebensmittel, zunehmende Investitionen in die landwirtschaftliche Genomik und die Erhöhung des verfügbaren persönlichen Einkommens großer Unternehmen sind von entscheidender Bedeutung Faktoren. Wachstum des Biofortifikationsmarktes. Somit wird der Marktwert bis 2028 auf 0014 Milliarden Dollar steigen.

Hauptakteure auf dem europäischen Biofortifikationsmarkt sind Syngenta Crop Protection AG, HarvestPlus, Precigen., Arcadia Biosciences., Bayer AG, Intertek Group plc, Corteva., LemnaTec GmbH.

Biofortifikation ist der Prozess zur Verbesserung des Nährstoffgehalts von Pflanzen. An anderer Stelle wird dieser Prozess verwendet, um das Mikronährstoffverhältnis in Beständen zu verbessern und Mikronährstoffmängel zu minimieren. Biologische Anreicherung, auch als biologische Anreicherung bekannt, ist eine Strategie zur Eindämmung der zunehmenden Häufigkeit von Mangelernährung.

Ein wachsendes Bewusstsein für die Aufrechterhaltung einer guten Ernährung und ein Anstieg an Mitteln und Kapital zur Verbesserung landwirtschaftlicher Aktivitäten und Technologien sind die Hauptfaktoren für das Wachstum des Marktes. Veränderte und sich entwickelnde Lebensstile, zunehmende Investitionen von Regierungsbehörden, privaten Agrarforschungsinstituten und landwirtschaftlichen Unternehmen sowie der zunehmende Einsatz von Technologien zur biologischen Verbesserung bei Nutzpflanzen wie Sojabohnen sind weitere wichtige Faktoren, die das Marktwachstum bestimmen. Zunehmende technologische Fortschritte in der Landwirtschaft und Biotechnologiebranche und zunehmende Programme zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit werden das Wachstum des Marktwerts weiter vorantreiben.

Europa Biofortification Marktumfang und Marktgröße

Der Biofortifikationsmarkt ist nach Pflanzentyp, Zielnährstoff, Genpool und Technologie segmentiert. Das Wachstum zwischen den Segmenten hilft bei der Analyse von Nischenmärkten und Strategien zur Annäherung an Märkte und zur Ermittlung von Unterschieden zwischen wichtigen Anwendungsbereichen und Zielmärkten.

Auf der Grundlage der Pflanzenart wurde der Biofortifikationsmarkt in Süßkartoffeln, Maniok, Reis , Mais, Weizen, Sojabohnen, Perlhirse usw. unterteilt.

Auf der Grundlage der Zielnährstoffe wurde der Biofortifikationsmarkt in Eisen, Zink, Vitamine, Aminosäuren und andere unterteilt.

Der Biofortifikationsmarkt wurde auch basierend auf dem Genpool in primäre, sekundäre und tertiäre Segmente unterteilt.

Die technologischen Segmente des Biofortifikationsmarktes wurden in konventionelle Pflanzenzüchtung, Agrar- und Gentechnologien unterteilt.

Inhaltsverzeichnis:

1. Einleitung

1.1 Zweck der Studie

1.2 Marktdefinition

1.3 Europa Biofortifikation Marktübersicht

1.4 Einschränkungen

1.5 Anwendbare Märkte

2 Marktsegmentierung

2.1 Anwendbare Märkte

2.2 Geografischer Geltungsbereich

2,3 Jahre Studiendauer

2.4 Währungen und Preise

2.5 DBMR-Stativdaten-Überprüfungsmodell

2.6 Multivariate Modellierung

2.7 Testtyp Lebenslinienkurven

2.8 Erstes Interview mit wichtigen Meinungsführern

2.9 DBMR-Marktpositionsraster

2.1 Verteilungskanal-Benutzerabdeckungsraster

2.11 Analyse der Anbieteranteile

2.12 Sekundärquellen

2.13 Annahmen

3 Zusammenfassung

4 Premium-Einblicke

5 Reglement

5.1 Weltgesundheitsorganisation

5.2 Nordamerika

5.3 Europa

6 Brancheneinblicke

7 Marktübersicht

Bildliste:

Abbildung 1 Europäischer Biofortifikationsmarkt: Segmentierung

Abbildung 2 Europäischer Biofortifikationsmarkt: Datentriangulation

Abbildung 3 Europäischer Biofortifikationsmarkt: Droc-Analyse

Abbildung 4 Europäischer Biofortifikationsmarkt: Wichtige regionale Marktanalyse

Abbildung 5 Europäischer Biofortifikationsmarkt: Unternehmensforschungsanalyse

Abbildung 6 Europäischer Biofortifikationsmarkt: Demografische Daten des Interviews

Abbildung 7 Europäischer Biofortifikationsmarkt: DBMR-Marktpositionsraster

Abbildung 8 Europäischer Biofortifikationsmarkt: Marktverteilungskanal-Abdeckungsraster

weiter …

