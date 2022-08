Experten sind sich einig: Wenn die Lakers einen weiteren All-Star hinzufügen, werden sie sich verbessern

Die Los Angeles Lakers in ihrer derzeitigen Zusammensetzung , irgendwie stinken. Trotzdem unterzeichnete LeBron James einen massiven neuen Vertrag, um für die nächsten Saisons in LA zu bleiben. Die Frage, die sich die Leute jetzt stellen, ist, können sie jetzt etwas tun, um nicht zu stinken? Wie viele seit Monaten sagen, ist eine der wenigen offensichtlichen Möglichkeiten, für Kyrie Irving zu handeln. Und laut ESPN-NBA-Experten würde die Hinzufügung eines dritten All-Stars in Irving den Lakers gut tun.

Am Donnerstag Steh auf Mike Greenberg belästigte Jay Williams wie einen feindlichen Zeugen, bis er schließlich zugab, dass Kyrie die Lakers gut genug machen würde, um einen Titel zu gewinnen. — Steh auf (@GetUpESPN) August 05 , 2022 „Mit diesen drei Spielern als Kernstück könntest du absolut eine Meisterschaft gewinnen.“ Eine gewagte Vorhersage, aber er ist nicht allein dieses Glied. In der letzten Folge von Jalen & Jacoby sagte Jalen Rose auch, dass die Lakers Konkurrenten werden würden, wenn sie nur einen weiteren großartigen Spieler hinzufügen könnten. „Wenn LeBron eine weitere Meisterschaft gewinnen wird, wird es ein Spieler schaffen: Kyrie Irving. Wenn sie Kyrie Irving bekommen, macht das sofort ein konkurrenzfähiges Team.“ – Jalen Rose#NBATwitter #LakeShow pic.twitter.com/ MsIi4KY9tC