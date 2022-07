Startseite/Welt/ Fall Out Boy-Alben, Rangliste Fall Out Boy-Alben, Rangliste

Von Kellershows an der North Shore über beispiellose Mainstream-Erfolge als Pop-Punk-Outfit bis hin zu einer lebenden, atmenden Version des Stadionsportlers Jams, Fall Out Boy hat zwei Jahrzehnte ansteckender Hooks und cleverer Texte zusammengestellt. Massen werden gewonnen und verloren und wieder gewonnen, aber sie bringen immer noch Freude in die schlagenden Herzen der Diehards. Die Evolution ist bunt gemischt und treue Unterstützer wie ich sehnen sich nach den guten alten Zeiten, können aber die Entscheidung nicht leugnen, umzurüsten, neu zu mischen und wieder wie ein Phönix aufzuerstehen. Die Wahl eines Lieblingsalbums ist schwierig, denn wie Kinder liebt man sie alle unterschiedlich. Also, wenn ich das durchstehen kann, kann ich alles tun.

Für die Zwecke dieser Liste betrachten wir nur die LPs, d. h.

Lake Effect Kid und

My Heart Will Always Be the B-Side to My Tongue

sind nicht teilnahmeberechtigt und es ist, als hätte es

PAX AM Days

nie gegeben. Der beste Weg, diesen Absatz mit intakten Herzen und Handgelenken zu überstehen, besteht darin, zu erkennen, dass zwei von diesen dreien nicht schlecht sind. Believers Never Die, obwohl es das wunderbare Alpha Dog

enthält – einer der am meisten unterschätzten Songs im Katalog – ist großartig Hits-Album und damit anders als die anderen.

In Ordnung, mit all dieser Präambel aus dem Weg, wir können loslegen. Lass uns schnell nirgendwo hingehen.

Obwohl Fall Out Boy weiterhin touren, deuten die mehr als vier Jahre seit ihrem letzten Album darauf hin, dass es sehr wohl das letzte sein könnte. Und es gibt einige Erinnerungen, für die man dankbar sein kann, auch wenn der Aufwand insgesamt nicht so groß war. Das 10-Songreise ist chaotisch und wechselt wild in Ton und Tenor. Da sind ein paar tighte, für Hörspiele gemachte Knaller drin, wie The Last of the Real Ones

und Champion. Patrick Stumps gefühlvoller Gesang kommt bei Church

und Heaven’s Gate voll zur Geltung. und bei Wilson (Teuere Fehler)

gibt es wirklich Spaß zu haben. Aber insgesamt war eine Veröffentlichung, die verschoben wurde, weil sie noch nicht fertig war, vielleicht nie wirklich fertig. Es fühlte sich an, als würde eine Band einige Dinge gegen die Wand werfen und versuchen, das Rad noch einmal neu zu erfinden, nur um sich selbst zu überfahren.

6. Rettet den Rock’n’Roll (2013)