Startseite/Welt/ Fans prügeln sich während des Clemson-Georgia Tech-Spiels auf der Tribüne Fans prügeln sich während des Clemson-Georgia Tech-Spiels auf der Tribüne

Clemson hämmerte Georgia Tech 41-12 Montagabend während des Chick-fil-A Kickoff-Spiels in Atlanta zum Abschluss der Woche 1 der College-Football-Saison. Während die Action auf dem Platz wenig spannend war, ging es auf der Tribüne heiß her. Zwei Fans endeten in einem ziemlich bösartigen Kampf, der für eine Hin- und Her-Action sorgte, die viel unterhaltsamer war als alles, was zwischen den Zeilen passierte.

Ein Clemson Fan tauschte einige bösartige Schläge mit einem Typen in einem schwarzen Hoodie aus, und ehrlich gesagt sah der schwarze Hoodie aus wie ein Kind. Der Clemson-Fan gewann früh die Oberhand, aber der schwarze Hoodie wehrte sich und gewann am Ende den Sieg über den Austausch. Wenn sie nicht getrennt worden wären, wäre es für Clemson-Fans vielleicht noch hässlicher geworden.

WIE HABEN AKTION!!! pic.twitter.com/4iFowTPggS – Kyzer Söze (@IordCinco) 6. September