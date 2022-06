Startseite/Welt/ Fantastischer Vater fängt Homerun-Ball, während er Baby bei Mets-Spiel hält Fantastischer Vater fängt Homerun-Ball, während er Baby bei Mets-Spiel hält

Wir sehen vielleicht nicht immer gut aus und unsere billigen Turnschuhe haben vielleicht immer einen Grünstich vom Rasenmähen, aber Väter können auch Sportler sein . Tatsächlich argumentieren Anthropologen, dass die Menschheit all diese Jahre durchgehalten hat, weil ansonsten normale Väter dazu neigen, sich in unglaublich flinke und geschickte Maschinen zu verwandeln, wenn sie ihren Nachwuchs halten. Vor langer Zeit manifestierte es sich in Form des Kampfes gegen Wölfe mit einer Hand. In der heutigen Zeit können wir immer noch den Schatten dieses evolutionären Tricks sehen, wenn ein Baseball in die allgemeine Richtung eines Baby tragenden Vaters fliegt.

Was letzte Nacht in Flushing passierte, als Starling Marte einen Homerun im ersten Inning in den Schlagmann im Mittelfeld warf. Alan Alcantara, der rechts in der Mitte neben dem Geländer saß und seinen 1-jährigen Sohn Levi hielt, sprang in Aktion und schnappte sich das Souvenir aus dem Nichts.

Auf jedenfall. Wir lieben es, Elite-Kindersicherheit im Spiel zu sehen. Sie können auf dem obigen Standbild sehen, dass Alcantara drei Kontaktpunkte beibehielt, wie ein Running Back, der die Aufgabe hat, die Uhr in einem Vier-Minuten-Drill ablaufen zu lassen.

„Instinkt“, sagte er gegenüber Associated Press. „In der Dominikanischen Republik müssen wir nicht alle Handschuhe tragen, also spielen wir Baseball mit bloßen Händen, also dachte ich, ich könnte es tun. Ich habe es viele Male gemacht, als ich ein Kind war, also warum nicht?“

Neben dem und dem Kerl, der den Ball erwischt hat, während er eine Flasche verabreicht hat, sieht Team Dad dieses Jahr ziemlich gut aus.

