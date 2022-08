Startseite/Welt/ Fernando Tatis Jr.: „Ich habe nicht die richtigen Entscheidungen getroffen“ Fernando Tatis Jr.: „Ich habe nicht die richtigen Entscheidungen getroffen“

Fernando Tatis Jr. wandte sich am Dienstag zum ersten Mal, seit er einen Test auf leistungssteigernde Medikamente nicht bestanden hatte, endlich an die Medien. Der Superstar San Diego Padres Shortstop eröffnete mit einer Erklärung, in der er sich dafür entschuldigte, „so viele Menschen im Stich gelassen zu haben“. Er schien wirklich zerknirscht.

Tatis bezog sich konsequent auf seinen „Fehler“, von dem wir annehmen, dass er bedeutete, Clostebol einzunehmen. Obwohl er behauptete, er habe die Substanz versehentlich eingenommen, deutete er an, dass dies keine Entschuldigung sei. Er fügte hinzu, dass er eine Weile lang nicht „die richtigen Entscheidungen getroffen“ habe. Tatis ging detailliert darauf ein, wie er Padres, Besitzer Peter Seidler, die Fans der Stadt, seine Familie und sogar sein Heimatland Dominikanische Republik mit seinen Handlungen im Stich gelassen hatte. Zu diesen Aktionen gehört auch der Motorradunfall, bei dem er sich eine Handgelenksverletzung zugezogen hat, die ihn die ganze Saison über verhindert hat.