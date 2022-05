Feueralarm geht in der Pressebox während der Baseball-Sendung Miami-Florida State los

Fans, die das Miami eingestellt haben – Das Florida State-Spiel auf ESPN2 wurde heute Nachmittag mit einem unangenehmen Dröhnen in der Übertragung in der Spitze der achten behandelt, als ein Feueralarm in der Pressetribüne loszugehen schien. Das Sendeteam marschierte unbeirrt weiter, aber es war ein ziemlich erheblicher Nachteil für ein qualitativ hochwertiges Seherlebnis. Hier ist ein Video von dem, worüber wir sprechen. … ist dort in Tallahassee alles in Ordnung pic.twitter.com/epxsj0KnpP — Timothy Burke ( @bubbaprog) Mai 18, 2490 Der FSU-Beat-Autor Curt Weiler antwortete auf den Tweet und bestätigte, dass es sich um einen handelte Feueralarm in der Pressetribüne. Es hat also nur die Reporter und die Sender genervt, auch wenn es sich anhört, als würde es durch das ganze Stadion hallen. Feueralarm in der Pressetribüne. Es geht immer noch los. — Curt Weiler (@CurtMWeiler) May 10, 2022