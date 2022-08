Startseite/Welt/ Field of Dreams baut sich auf, also wird Major League Baseball 2023 nicht kommen Field of Dreams baut sich auf, also wird Major League Baseball 2023 nicht kommen

Dass die Filmseite Field of Dreams ein Spiel der Major League Baseball auf ihrem Gelände landen ließ, war genauso unwahrscheinlich, wie Ray Kinsellas Glücksspiel am Ende aufging. Morgen Abend spielen die Chicago Cubs und die Cincinnati Reds die zweite Folge dessen, was eine jährliche Tradition hätte werden können. Die Stimmung ist makellos. Oder zumindest waren sie das bis heute Nachmittag, als das Märchen von einer Prise Realität und einer so ironischen Wendung unterbrochen wurde, dass die Wohnung darunter zu fluten beginnt.

Hall of Famer Frank Thomas, Teil einer neuen Eigentümergruppe, die die Website betreibt, teilt dem Des Moines Register mit, dass MLB nicht für einen zurückkommen wird 2023 Spiel. Nicht, weil sie ein unglaubliches Ereignis nicht fortsetzen wollen, das irgendwie einen Berg von Hindernissen durchschnitt, um Magie zu finden. Denn nun, die neue Gruppe will fleißig bauen.

Thomas und seine Partner, die die Field of Dreams-Site gekauft haben, planen, eine Jugend-Baseball- und Softball-Komplex, von dem sie hoffen, dass er später in diesem Sommer oder Herbst mit dem Bau beginnen wird. Diese Arbeiten wirken sich auf die Barrierefreiheit der Website aus.

„Es ist viel los“, sagte Thomas. „Sie wollen nicht zurückkommen, wenn das Stadion nicht vorbereitet ist.“

Wie ist das überhaupt möglich? Wie sehen die Verantwortlichen für die Verwaltung eines Heiligtums, das so viele Jahre vom Unsinn von Dollar und Cent unberührt war, dieses unmögliche geschenkte Pferd, einen Tag lang im nationalen Rampenlicht zu stehen, das als einzigartigster Veranstaltungsort in allen Sportarten strahlt, und werfen es alles weg? Wie führen sie Operationen für einen Film mit der ikonischen Botschaft „Wenn du es baust, werden sie kommen“ und haben es geschafft, etwas zu bauen, damit sie nicht kommen?

Der Bau des Stadions ist eine schwere Arbeit. Und die langfristige Tragfähigkeit dieser Partnerschaft war immer eine offene Frage. Aber es wird ein Schlag ins Gesicht des verdammten Field of Dreams-Spiels, das nur von kurzer Dauer ist und aufgegeben wird, weil es keine geschäftliche Entscheidung getroffen hat. Auseinanderfallen, weil zwei Seiten unterschiedliche Ziele haben. Um die reale Welt zu reflektieren, anstatt als Fluchtweg zu dienen – der einzige Ort, an dem sich eine Person in die kitschige Ernsthaftigkeit lehnen kann, die sie normalerweise versteckt hält.

Das Spiel genießen. Genießen Sie die Glut des Sonnenuntergangs, die vom Mais reflektiert wird. Genießen Sie die Tatsache, dass die besten Spieler der Welt auf einem zufälligen Feld in Iowa spielen. Komm dem Himmel so nahe, wie du es dir nur erlauben kannst.

Denn es könnte alles zu gut gewesen sein, um es zu sein WAHR. Etwas Spektakuläres, reduziert auf eine Fußnote, erledigt von der langweiligsten Logistik und dem Endergebnis.