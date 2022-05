Startseite/Welt/ „First Take“ sollte mehr Rindfleisch mit Sportstars der 1950er Jahre beginnen „First Take“ sollte mehr Rindfleisch mit Sportstars der 1950er Jahre beginnen

Jedes Mal, wenn Chris „Mad Dog“ Russo erscheint mittwochs bei First Take, jüngere Zuschauer werden mit einem Rolodex von Sportstars aus der Vergangenheit verwöhnt. Das ist Teil des Charmes und mal ehrlich, wer hört nicht gerne ab und zu von einem Rabbit Maranville oder einem Norm Van Lier? Russo neigt dazu, den Spielern von einst einen Vorteil gegenüber ihren aktuellen Kollegen zu verschaffen, und letzten Monat versuchte er, Bob Cousy als Beispiel dafür zu verwenden, was Chris Paul nicht ist. JJ Redick hatte es nicht und bemerkte, dass die Heldentaten des Boston Celtics-Stars, darunter ein 19-Assist-Spiel, wurden vielleicht durch einen allgemeinen Mangel an Athletik bei seiner Konkurrenz unterstützt. „Nun, er wurde von Klempnern und Feuerwehrmännern bewacht“, witzelte Redick. “ hatte 31 Assists in einem NBA-Spiel.“ – Chris Russo „Nun, er wurde von Klempnern und Feuerwehrmännern bewacht“ – JJ Redick Sir.?? pic.twitter.com/8qmeARNeOj

Es war ein lustiger Moment, aber er hatte auch etwas Interessantes, denn Russo hat so reagiert, als ob er es tun würde Ich habe dieses Argument nie wirklich gehört, dass niemand jemals darauf hingewiesen hatte, dass Cousy mit einem Gürtel spielte und nie schoss 31 Prozent in einer einzigen Saison, obwohl er von jemandem bewacht wird, der an arbeitsfreien Tagen einen zweiten Job in einer Autowerkstatt hatte. Redick entschied sich für den Vergleich mit unseren tapferen Ersthelfern, was ein Spiel ist Feuer, aber sicher hat er seinen Punkt gehämmert.