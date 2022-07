Fotolackmarkt soll bis 2029 14,15 Mrd. USD erreichen| Größe, Anteil und globale Prognose

In den letzten Jahren gab es ein Wachstum in der technologischen Entwicklung und verstärkte Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Halbleiter. Laut der European Semiconductor Business Association (ESIA) erzielte die europäische Halbleiterindustrie im Mai 2021 einen Umsatz von 3,8 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 31,2 % gegenüber Mai 2020 entspricht. Das Wachstum des Fotolackmarktes wird durch eine Zunahme der Halbleiterproduktion vorangetrieben. Infolgedessen wird erwartet, dass die Expansion im Halbleitersektor das Wachstum des Fotolackmarktes im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Der Fotolackmarkt wurde 2021 auf 9,18 Mrd. USD geschätzt und soll bis 2029 14,15 Mrd. USD erreichen, was einer CAGR von 5,55 % im Prognosezeitraum 2022-2029 entspricht. Der vom Marktforschungsteam von Data Bridge erstellte Marktbericht umfasst eingehende Expertenanalysen, Import-/Exportanalysen, Preisanalysen, Produktionsverbrauchsanalysen und Klimakettenszenarien.

Der Fotolack ist eine lichtempfindliche Substanz, die in Fotolithografie- und Fotogravurtechniken verwendet wird. Es schützt elektronische Geräte vor schädlichen UV-Strahlen. Damit werden Magnetaufzeichnungsköpfe, Druckplatten, Flüssigkristall-Flachbildschirme, mikroelektromechanische Systeme (MEMS) und gedruckte Schaltungen (PCBs) hergestellt. Andererseits sind Photoresisthilfsmittel Waren, die die Effizienz und Auflösung des Photolithographie- oder Photogravurprozesses unterstützen.

Wettbewerbslandschaft und Photoresist-Marktanteilsanalyse

Die Wettbewerbslandschaft auf dem Fotolackmarkt bietet Details nach Wettbewerbern. Enthaltene Details sind Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielte Einnahmen, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Unternehmensstärken und -schwächen, Produkteinführung, Produktbreite und -breite, Anwendung Dominanz. Die oben angegebenen Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus der Unternehmen in Bezug auf den Photoresistmarkt.

Einige der Hauptakteure, die auf dem Photoresist-Markt tätig sind, sind

Tokio Ohka Kogyo Co., Ltd (Japan)

JSR Corporation (Japan)

Du Pont (USA)

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd (Japan)

Fujifilm Corporation (Japan)

Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Japan)

ALLRESIST (DEUTSCHLAND)

Merck-Gruppe (Deutschland)

DOW (USA)

Mikroresist-Technologie (Deutschland)

DJ MicroLaminates (USA)

LG Chem (Südkorea)

Mitsui Chemicals Inc. (USA)

AZ Elektronische Materialien Co., Ltd. (Luxemburg)

Everlight Chemical Industrial Co. (Taiwan)

Allresist GmbH (Deutschland)

Umfang des globalen Photoresist-Marktes

Der Photoresist-Markt ist nach Typ, chemischer Struktur, Produkttyp, Anwendung und Endverbrauchsindustrie segmentiert. Das Wachstum in diesen Segmenten hilft Ihnen bei der Analyse magerer Wachstumssegmente in den Branchen und bietet den Benutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke, um ihnen zu helfen, strategische Entscheidungen zur Identifizierung von Kernmarktanwendungen zu treffen.

Typ

Positiver Photoresist

Negativer Fotolack

Chemische Struktur

Photopolymerer Photoresist

Photozersetzender Photoresist

Photovernetzung Photoresist

Produktart

ARF-Immersions-Photoresist

ARF Trockener Photoresist

G-Linie Photoresist

R-LiniePhotoresist

KRF Photoresist

Photoresist-Hilfsmittel

Andere

Anwendung

Flüssigkristallanzeigen (LCDs)

Organische Leuchtdioden (OLED)

Halbleiter

Integrierte Schaltkreise

Mikrokontaktdruck

Mikroelektronik

Leiterplatten

Andere

Endverbraucherindustrie

Elektrik und Elektronik

Automobile

Verpackung

Andere

Die globale Photoresist-Marktstudie bietet Benutzern aufschlussreiche Daten zu verschiedenen Faktoren wie sozialen, ökologischen, politischen usw., die das Wachstum des Photoresist-Marktes beeinflussen können. Die detaillierten Studienfaktoren wie soziale, ökologische, politische usw. können das Marktwachstum von Photoresist beeinflussen. Darüber hinaus bietet die Photoresist-Marktstudie auch detaillierte Hinweise zu den Strategien, die mit dem Wachstum der Branche verbunden sind.

Der Bericht bietet auch tiefe Einblicke in die Möglichkeiten für Investitionen in den Photoresist-Sektoren und hilft den Interessengruppen, die danach suchen. Außerdem stellt die Studie eine umfassende Untersuchung der Verkäufe, der Produktion, der Kosten und der Gewinnspannen in der Branche fest. Die im Bericht enthaltenen Informationen zu all diesen entscheidenden Angelegenheiten des Photoresist-Marktes werden durch genaue und zuverlässige numerische Daten gestützt.

