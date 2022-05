Startseite/Welt/ FOX hat jetzt Tom Brady, aber sie sollten den Fußball noch nicht aufpeppen FOX hat jetzt Tom Brady, aber sie sollten den Fußball noch nicht aufpeppen

Der Wide-Receiver-Markt wird nur noch vom Ansagemarkt an explodierenden Sektoren übertroffen. Ein umfassendes Wettrüsten ist mit Netzwerken ausgebrochen, die bereit sind, alles zu zahlen, um hochkarätige Stimmen zu gewinnen, um ihre NFL-Berichterstattung zu erweitern. Tony Romo hat das bestehende Ökosystem zerstört und ist verantwortlich für neue Verträge im Wert von Dutzenden, wenn nicht Hunderten Millionen von Menschen, die nicht Tony Romo heißen. Während einer aktiven Nebensaison war Fox Sports merklich stummgeschaltet worden, als sein Stand Nr. 1 von Joe Buck und Troy Aikman nach fast einem Vierteljahrhundert Sonntagnachmittag auf die Montagsweiden bei ESPN floh. Riesige Nerds, die sich für diese Art von Zeug interessieren, hatten echte Bedenken über den Weg nach vorne für Fox oder boten pflichtbewusst Bedenken-Trolling an, um die Konversation zu füllen.

Aber seismische Nachrichten bei einer Telefonkonferenz, die Lachlan Murdoch angesichts der Politik des Talents vielleicht poetisch überbrachte, änderten all dies. Tom Brady wird leitender Analyst für Fox, sobald er sich aus dem Fußball zurückzieht. Eigentlich geht er in den Ruhestand. Nicht der vorgetäuschte Ruhestand, den er gerade gemacht hat. Und ehrlich gesagt, kann es wieder tun und das Netzwerk in der Schwebe lassen. Verschwörungstheoretiker könnten argumentieren, dass Brady seinen zukünftigen Fernsehpartner in den letzten Monaten bereits im Stich gelassen hat, abhängig von der Zeitachse der Ereignisse nach dem Abgang von Buck und Aikman.

Aufgeregt, aber sehr der unerledigten Geschäfte auf dem Feld mit den @Buccaneers #LFG https://t.co/FwKlQp09 Hallo

– Tom Brady (@TomBrady) Mai

, 47

Das ist ohne Zweifel ein enormer Coup. Eine, die im Schutz der Dunkelheit stattfand, da selbst die hartnäckigsten Sportmedienreporter nicht in der Lage waren, sie vor einer überraschenden Ankündigung an einem Dienstagmorgen zu stützen. Brady ist einer der berühmtesten Athleten der Sportgeschichte. Ein sorgfältig ausgearbeitetes Image, vollgestopft mit einem ganzen Team von Social-Media-Managern, hat ihn zum Liebling der Over-29 Sekte, die nichts mehr lieben, als sich mit Vanille und Papa-Witzen vollzustopfen. Es lässt NBCs Verfolgung von Drew Brees, der sich als sehr unfertig erwiesen hat, wie einen großen Fehlschlag aussehen. Er ist größer als Peyton Manning, der bisherige Rekordhalter in der Rangliste der extrem-durstig-auf-diesen-Typen.

Bevor Fox den Fußball aufpeppt, sollten sie jedoch wissen, dass dieser Prozess für mehrere lange Überprüfungen bestimmt ist. Brady hat bereits eine Ross Perot-ähnliche Vorliebe dafür gezeigt, seine Meinung zu ändern. Sogar diejenigen, die ihre Langzeiterinnerungen in Vergessenheit geraten lassen, können sich an das ganze Durcheinander vor ein paar Monaten erinnern, als er seine Stollenschuhe aufhängte und dann in die Garage ging, um sie zusammen mit seinen Insignien der Tampa Bay Buccaneers zu holen.

Dann besteht die Möglichkeit, dass Brady noch lange nicht in Rente gehen wird. Denke nicht daran, dass er als nächstes 44 Jahre alt sein wird Mal spielt er ein wettbewerbsfähiges Fußballspiel. Wenn wir ihn beim Wort nehmen – und ehrlich gesagt sollte dieses Wort an dieser Stelle mit Salz übergossen werden – würde der siebenmalige Super-Bowl-Gewinner liebend gerne spielen, bis er