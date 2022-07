fox-wollte-joe-buck-mit-tom-brady-zusammenbringen

ESPN und Fox nahmen jeweils andere mit nach Hause laufen in den letzten Monaten Schaukeln mit ihren jeweiligen NFL-Sendekabinen. Fox schob alle seine Chips mit einer All-in-Wette auf Tom Brady in die Mitte und gab der zukünftigen Hall of Famer einen absolut massiven Deal, um direkt an die Kabine zu kommen, sobald er die Stollen endgültig aufhängt. ESPN wiederum stahl Fox‘ langjährige Nummer 1 der Fußballtribüne, indem es Troy Aikman und dann Joe Buck unter Vertrag nahm, um den Mantel des Monday Night Football zu übernehmen .

Es war ein ziemlich bewegter Monat im NFL-Übertragungsspiel und das ausgehändigte Geld war anders als alles, was wir je gesehen haben . Es hätte auch anders kommen können. Buck begleitete Stugotz und Mike Ryan in der Dan Le Batard Show mit Stugotz in Lake Tahoe am vergangenen Wochenende und sagte, Fox habe die Idee, ihn mit Brady zusammenzubringen, verworfen, bevor Buck schließlich zu ESPN gegangen sei.

„Das haben sie mir zugeschüttet, bevor ich gegangen bin“, sagte Buck. „Ich hielt es nicht für völlig realistisch. Ich bin mir immer noch nicht 98 Prozent sicher … Ich erwarte es von ihm Sei großartig, weil er in allem großartig ist. Aber ich denke, was du vorher gesagt hast, als er bei Troy blieb , es ist eine bekannte Größe für mich mit 25 Jahren an einem Ort, an dem es jetzt Super Bowls gibt. Ich nehme lieber die bekannte Person und jemanden, mit dem ich gerne zusammenarbeite.“

Was für ein Power-Duo diese beiden wären in der Kabine gewesen. Aber Sie können sehen, warum Buck von der möglichen Paarung nicht so angetan war, dass er alle anderen Pläne beiseite legte. Niemand weiß wirklich, wann Brady tatsächlich in den Ruhestand gehen wird. Vielleicht nicht einmal Fox. Und Rundfunk ist schwer! Brady wird es wahrscheinlich gut gehen, weil er Tom Brady ist und in allem gut ist, wie Buck sagte, aber es gibt keine Garantie dafür, dass er vom ersten Tag an ein Mediensuperstar wird. )

Trotzdem macht es Spaß, sich Buck und Brady sonntags vorzustellen.