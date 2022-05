Startseite/Welt/ Francisco Mejia hatte den peinlichsten Strikeout aller Zeiten Francisco Mejia hatte den peinlichsten Strikeout aller Zeiten

Francisco Mejia ging am Mittwochabend beim 4:2-Sieg der Tampa Bay Rays gegen die Los Angeles Angels mit 0:4 auf die Platte . Im 7. Inning schlug er auf ein Feld, das so weit innen lag, dass es ihn tatsächlich direkt in die linke Tasche traf. Es ist gut, dass er sein Telefon oder seine Schlüssel nicht da drin hatte, sonst hätte es wirklich weh tun können.