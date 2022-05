Startseite/Welt/ Frankfurter und Rangers-Fans prügeln sich vor dem Europa-League-Finale Frankfurter und Rangers-Fans prügeln sich vor dem Europa-League-Finale

Frankfurt und die Rangers stehen sich am Mittwoch im Europa-League-Finale in Sevilla gegenüber und es dürfte ein spannendes Duell werden. Aber bevor das Spiel begann, verwickelten sich die Fans der Mannschaften in eine bösartige Schlägerei auf den Straßen vor dem Stadion.