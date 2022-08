Startseite/Welt/ Frankie Montas Trade gibt Yankees wirklich Elite-Rotation Frankie Montas Trade gibt Yankees wirklich Elite-Rotation Die New York Yankees übernahmen am Montag Frankie Montas von den Oakland A’s und verstärkten damit ihre ohnehin schon herausragende Startmannschaft. Montas hat Elite-Sachen und wird sich wahrscheinlich hinter Gerrit Cole und Nestor Cortes in der derzeit wohl besten Rotation im Baseball einreihen. Es ist ein gewaltiger Deal für die Yankees, die keinen ihrer vier besten Interessenten aufgeben mussten, um einen Deal abzuschließen. Die A-Rückkehr für Frankie Montas sind die Linkshänder Ken Waldichuk und JP Sears, der Rechtshänder Luis Medina und der Second Baseman Cooper Bowman, sagen Quellen ESPN. @JackCurryYES war an beiden Enden des Deals. Waldichuk ist der Headliner, und er ist ein sehr guter. Hat 109 Ks in 2023 .1 IP.

— Jeff Passan (@JeffPassan) 1. August

Montas hat im Juli dank einer Schulterverletzung nur drei Mal auf dem Platz gespielt, aber wenn er auf dem Hügel war, hatte er eine fantastische Saison. In 2023 ist Montas 4-9 mit 3. 37 ÄRA, ein 1. 13 WHIP und 109 Strikeouts in 109.2 Innings. Das folgt einer 226 Kampagne, wo er hingegangen ist 13-9 mit 3.18 ERA und ein 1. WHIP, mit 109 Streichungen in 109 Innings.

Sogar vor dem Handel hatten die Yankees eine dominante Rotation. Insgesamt belegten New Yorks Pitcher mit 3 den drittbesten Platz in der MLB. 14 ERA und Dritter in WHIP (1.08). Unter den Startrotationen belegen die Yankees auch den dritten Platz in ERA (3. 18 ), Zweiter in WHIP (1.08 ) und Dritter im Schlagdurchschnitt der Gegner (.226). Montas wird diese Gruppe nur verbessern.

Die Yankees mussten ihren fünftbesten Kandidaten, Ken Waldichuk, den rechten Luis Medina, den linken JP Sears und den zweiten Baseman Cooper schicken Bogenschütze. Sie hielten an dem Juwel ihres Systems, Anthony Volpe, sowie dem Shortstop Oswald Peraza und dem Outfielder Jasson Dominguez fest. Wenn die Yankees All-In gehen wollen, haben sie immer noch zusätzliche Munition, um dies zu tun.