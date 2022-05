Startseite/Welt/ Frauen beginnen Schlägerei auf der Tribüne im Dodger Stadium Frauen beginnen Schlägerei auf der Tribüne im Dodger Stadium

Ein weiterer Tag, ein weiterer Kampf in einem MLB-Park – und natürlich war es wieder einmal das Dodger Stadium. Während des Spiels der Los Angeles Dodgers mit den Arizona Diamondbacks am Dienstagabend brach auf den Sitzen eine ziemlich bösartige Schlägerei aus, an deren Auslösung drei Frauen beteiligt waren.

Wir wissen offensichtlich nicht, was dem vorausging, was wir auf dem Video sehen, aber eine Frau in einem schwarzen Hemd und einem offenen blauen Dodgers-Trikot schlug nach einem Mann in einem schwarzen Hoodie. Die Begleiterin von Black Hoodie (in einem hellblauen Hut) hob den Arm nach der ersten Frau, als wollte sie einen Schlag austeilen. Die Freundin der ersten Frau (in einem schwarzen Reißverschluss) schnippte mit der linken Hand Hut und Brille von dem Typen im Hoodie. Dann hat der Hoodie-Typ, der wusste, dass er einer Frau nicht schaden konnte, einen Schlag auf einen Typen geworfen, mit dem sie zusammen war (mit einem schwarzen Hut), der anscheinend versuchte, die Dinge zu beenden. Zip-up landete dann eine süße linke Hand auf dem Hoodie-Typ und er ging hart auf die Sitze, und dann landete sie mit ihm auf der Frau. Das löste einen allgemeinen Nahkampf aus.

Schau es dir an:

Dodger Stadium wildin heute Nacht? pic.twitter.com/Hr4AVl6Y0F — jess? (@TheTamaleBurger) Mai , 132 Ziemlich schlechtes Aussehen für den Hoodie-Typen, er war total angezündet von einer Frau, die halb so groß ist wie er.

Das war nicht die schlimmste Schlägerei, die wir im Dodger Stadium gesehen haben. Also ja, Fans, die sich bei Dodgers-Spielen gegenseitig den Teer aus dem Leib prügeln, sind ein wiederkehrendes Thema.