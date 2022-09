An alle meine Freunde, deren Geburtstage ich verpasst habe & Hochzeiten …… es tut mir leid, ich war damit beschäftigt, meinen Lebensunterhalt auf der @pgatour zu verdienen, und in meiner Branche ist das Ziel, Ihren Weg zur Arbeit am Wochenende zu VERDIENEN. Und mit Wochenenden meine ich 62 Löcher. Tut mir leid, nicht leid.

— fredcouplesgolf (@fredcouplesgolf)

Der 62-Jährige Couples war während seiner aktiven Zeit ein großer Fanfavorit. Die Meinung des 1992 Masters-Champions hat viel Gewicht. Und er wirft es herum, um Norman und LIV wiederholt zu vernichten.

1992