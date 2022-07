Startseite/Welt/ Freddie Freeman scheint nicht glücklich darüber zu sein, bei den Dodgers zu sein Freddie Freeman scheint nicht glücklich darüber zu sein, bei den Dodgers zu sein

Freddie Freeman kehrte am Wochenende nach Atlanta zurück, als seine Los Angeles Dodgers gegen sein altes Braves-Team antraten. Es waren ein paar emotionale Tage für alle Beteiligten, für niemanden mehr als für Freeman selbst. Nach dieser Serie machte Freeman deutlich, dass er sein altes Zuhause vermisst, indem er die Agentur feuerte, die ihn in dieser Nebensaison in Verhandlungen mit den Braves vertrat.

Freeman war in dieser Offseason ein Free Agent und die Braves führten langwierige Verhandlungen mit Casey Close, dem leitenden Agenten, der Freeman vertritt. Nachdem Atlanta wochenlang keine Fortschritte gemacht hatte, schnitt er den Köder ab und arbeitete mit den Oakland Athletics für Matt Olson, unterzeichnete ihn dann umgehend mit einem langfristigen Vertrag. Diese Schritte gaben den Braves einen jüngeren, billigeren langfristigen Ersatz für Freeman, der dann auf den freien Markt kam. Der Umzug schockierte Major League Baseball, da praktisch jeder den ehemaligen MVP zurück in Atlanta erwartete.