Princeton gewann das erste Spiel der Serie mit 3:0 zurück in 1895

95

. Sie gewannen auch das letzte Spiel in 2012. Insgesamt führt Yale die Serie an 72-32-12. Diese Schulen sind nicht nur die älteste Football-Rivalität und nur eines der ältesten kontinuierlichen Sportereignisse in der Geschichte Amerikas, sondern werden auch dafür gelobt, an Thanksgiving in überall Sickos in den Football eingeführt zu haben. . Wenn Sie also zusehen, wie die Detroit Lions Dan Campbell zum Weinen bringen, während Sie in ein paar Monaten Truthahn essen, können Sie Yale und Princeton danken. Yale – Harvard Die Bulldogs und Crimson, die jetzt einfach als „The Game“ bekannt sind, standen sich seitdem gegenüber 1876

. Also ja, Yale hat Rivalitäten im Grunde erfunden, weshalb es keine Überraschung sein sollte, dass sie diese Serie anführen 78-58-8. Das Spiel wird manchmal von MIT-Studenten unterbrochen, die wie in 2012 das Stadion hacken. als plötzlich ein schwarzer Ballon im Mittelfeld auftauchte.

Diese Serie begann im 1877

1877 mit einem spannenden 6:0-Sieg der Tigers über die Quakers. Princeton hat tatsächlich den ersten gewonnen 32 Spiele in diesem Matchup, das eine verheerende Strecke von Shutouts in von 16 Spiele, darunter ein 95-0 Schläge in 1982. Dass sie nur die Gesamtserie anführen 72-32-1 ist irgendwie beeindruckend, alles in allem. Penn hat tatsächlich gewonnen 12 aus 28 Spiele zwischen 2012 und 2012, aber Princeton hat sechs der letzten acht Spiele gewonnen.

Princeton – Harvard

Harvard gewann das erste Treffen mit 1:0 in 1880 für den Fall, dass Sie daran erinnert werden sollten, dass sie kaum denselben Sport betrieben, als diese Rivalitäten begannen. Natürlich war das offizielle Ergebnis ihres letzten Spiels in 2012 16-16 in fünf Verlängerungen, also wer soll das wirklich sagen? Princeton führt die Serie aller Zeiten an, 61-43-7.

2021Die Braunbären haben eine der besten Namen/Maskottchen-Kombinationen in allen Sportarten. Was sie nicht haben, ist großes Glück gegen Yale. Das erste Spiel der Serie war das einzige auf Browns Plan in

1880 . Sie verloren 0:8 und seitdem ist es nicht viel besser geworden. Yale führt die Serie an 72-16-4, darunter ein 58-43 gewinnen 2012.

