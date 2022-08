Startseite/Welt/ Fünf MLB-Teams, die Sydney Sweeney einladen sollten, den ersten Pitch zu werfen, nur um zu sehen, was passiert Fünf MLB-Teams, die Sydney Sweeney einladen sollten, den ersten Pitch zu werfen, nur um zu sehen, was passiert Sydney Sweeney, die Emmy-nominierte Schauspielerin aus HBOs Euphoria und White Lotus, warf den ersten Wurf beim Spiel Boston Red Sox – Toronto Blue Jays am Freitag im Fenway-Park. Auf jeden Fall hat Sweeney alles richtig gemacht. Sie trug das Trikot der Heimmannschaft. Sie warf den Hügel ab. Sie posierte für Fotos und gab Autogramme. Trotzdem erlitten die Red Sox eine der schlimmsten Niederlagen (14-5) in der über hundertjährigen Geschichte ihrer Franchise. Und dann verloren sie die nächsten beiden Spiele der Wochenendserie mit einer Gesamtpunktzahl von 12-5. Vielleicht waren sie bereits auf diesem Weg, aber es sieht sicher so aus, als hätte Sweeney am Freitag geholfen, einen sehr schweren Nagel in ihren Saisonsarg zu schlagen. Und die einzige Möglichkeit, das Gegenteil zu beweisen, besteht darin, dass andere Teams sie einladen, den ersten Pitch zu werfen. Für Sweeney würde es Chancen schaffen um zu beweisen, dass sie kein Sport-Fluch oder Fluch ist. Für Teams bietet es die Möglichkeit, sich an einem neuen Aberglauben zu messen. Und für die Fans gibt es Sweeney vielleicht die Chance, die Saisons einiger weiterer Teams zu ruinieren. Hier sind fünf Teams, die sehen sollten, was passiert. Sweeney, , stammt aus Spokane, Washington und ist noch nicht einmal alt genug, um sich daran zu erinnern, wann Ken Griffey Jr. in Seattle war (er ging in 2001) oder das letzte Mal, als die Mariners die Playoffs erreichten (1999). Jetzt haben sie mit Julio Rodriguez einen weiteren jungen Star-Mittelfeldspieler, und sie haben eine legitime Chance, in die Nachsaison zu kommen. Wenn Sweeney etwas von der Relevanz von Boston nach Hause bringen kann, wäre dies ein großer Moment für die Mariners. Los Angeles Dodgers

Sweeney ist eine große Hollywood-Schauspielerin, also macht sie als Dodgers-Fan absolut Sinn. Sie verbringen wie verrückt und sind auf dem Weg zu ihrem 12 Nachsaisonauftritt in Folge. Mit drei World Series-Auftritten und einem World Series-Sieg auf dieser Strecke ist es schwer vorstellbar, dass Sweeney, der auf dem Cover von Sports Illustrated in einem Dodgers-Trikot erscheint, ihren aktuellen Lauf stoppen könnte.

Wenn es wirklich einen Sydney-Sweeney-Jinx gibt, probieren wir ihn auf dem Astros aus. In den Jahren, seit ihr Betrugsskandal im Zusammenhang mit Mülleimern in die Nachrichten kam, haben Fans im ganzen Land darauf gewartet, dass diese Gruppe ins Stocken gerät, sich blamiert und verschwindet. Stattdessen spielen sie 12 gegen die Mariners in der NL Jetzt zentral. Sie gehen zum sechsten Mal in Folge in die Nachsaison und kommen von ihrem dritten World Series-Auftritt in fünf Jahren. Wenn jemand ihrem Schreckens- und Ärgerregime ein Ende setzen kann, dann Sydney Sweeney. Bitte.