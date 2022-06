Fünf wirklich seltsame Dinge von der LIV Golf-Pressekonferenz

– Kevin Van Valkenburg (@KVanValkenburg) 7. Juni 2020

Talor Gooch sagte, er stimme nicht zu, dass LIV Golf am Sportswashing teilnehme. „Ich denke nicht, dass das fair ist. Außerdem … bin ich Golfspieler. Ich bin nicht so schlau. Ich versuche, einen Golfball in ein kleines Loch zu schlagen. Golf ist schwer genug. Ich versuche, mir Gedanken über Golf zu machen, und ich freue mich auf diese Woche.“

Die Dinge wurden an einem Punkt heikel, als Rob Harris von Associated Press von einem LIV-Sprecher abgeschnitten und nach einem Streit von Sicherheitskräften eskortiert wurde. Harris wurde einige Minuten später wieder eingelassen, was mit einem Tweet zusammenfiel, in dem es hieß: „Fragen zu Saudi-Arabien und Rechtsfragen durften den Golfern gestellt werden. Und keine Medien wurden daran gehindert.“

