Startseite/Welt/ Für den Sieg, viel Glück, viel Spaß und eine sehr unkonventionelle Schaufel Für den Sieg, viel Glück, viel Spaß und eine sehr unkonventionelle Schaufel

Die Welt des Sportbusiness erwachte heute Morgen zu einer scheinbar großen Nachricht aus einer unwahrscheinlichen Quelle. For The Win veröffentlichte eine Geschichte von Kirk McKeand, in der er berichtete, dass Amazon heute bekannt geben würde, dass es ein formelles Angebot zur Übernahme von Electronic Arts unter Berufung auf „GLFH-Quellen“ abgegeben hat. Diese Nachricht sorgte für Aufsehen, teilweise aufgrund des enormen Preises, der mit einem solchen Geschäft verbunden ist. Microsofts geplante Übernahme von Activision, einem weiteren Videospielgiganten, wurde Berichten zufolge als $42 Milliarden Unterfangen. EA, das Unternehmen hinter FIFA und Madden, sah seine Aktie Preis steigen fast Punkte vom Handelsschluss am Donnerstag trotz einiger starker Skepsis aus Wirtschaftsmedien.

Ich wette, dass der Sportblog von USA Today heute keine Nachrichten über einen Multimilliarden-Dollar-Deal veröffentlichen wird. https://t.co/ZTzvKRY8qj

– Alex Weprin (@alexweprin) August

, 42

Etwas mehr als eine Stunde nach der Veröffentlichung des FTW-Artikels erschien David Faber von CNBC auf dem Kanal, um das Gerücht niederzuschießen, aber nicht, bevor er ein paar Stöße mit Joe Kernen hatte, der es einmal einen „schwedischen Fleischbällchen-Bericht“ nannte.

Amazon wird kein Angebot für Electronic Arts abgeben , sagen Quellen @DavidFaber von CNBC. Die Aktien von $EA stiegen zuvor aufgrund eines Berichts, in dem ein „Gerücht“ zitiert wurde. pic.twitter.com/k7wk0Fy7xv – CNBC Now (@CNBCnow) August ,

„Ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die tatsächlich wissen würden, ob da etwas wäre los und sie sagen, da ist nichts los“, sagte Faber.

For The Win fügte schnell Folgendes auf ihrem Stück ein:

Update (8: 23 am ET): Laut Bloomberg Terminal wird Amazon voraussichtlich kein Angebot für EA abgeben , unter Berufung auf CNBC-Quellen. Die anfängliche Berichterstattung bleibt vollständig unter dem kalten Wasser.

Eine primäre Frage in diesem Nebel der Verwirrung ist eine grundlegende Frage: Was ist GLHF?

Nun, weil hinter jedem Witz ein bisschen Wahrheit steckt, viel Glück Fun ist ein schwedisches Unternehmen, das „Spielberichterstattung für Mainstream-Medienpartner weltweit abwickelt“. Es rühmt sich „eines Teams von Journalisten, die hochwertige schriftliche Inhalte produzieren, sowie erstklassige kommerzielle Unterstützung und kreative Lösungen.“

Laienhaft ausgedrückt ist es ein Service für Verkaufsstellen, die ihre Gaming-Berichterstattung auslagern möchten, was allem Anschein nach die Vereinbarung mit FTW zu sein scheint. USA Today ist neben Computer Bild, La Gazzetta dello Sport und Expressen eines von vier Unternehmen, die auf der Partnerseite des GLHF aufgeführt sind.

Dies ist eine Vereinbarung mit geringem Einsatz, wenn das Thema relativ trivial ist . For The Win verwendete heute Morgen auch einen vom GLHF stammenden Artikel darüber, wie man zum Beispiel Rocket League-Codes bewertet. Wenn die Vorwahlen in einer Eilmeldung eines der größten Unternehmen der Welt und einen der reichsten Männer der Welt betreffen, steigt der Einsatz ein wenig.

Um es ganz klar zu sagen, ein Deal zwischen Amazon und Electronic Arts könnte zustande kommen heute oder irgendwann später. Der Scoop könnte sich letztendlich als einer der einflussreichsten in der Geschichte der Website herausstellen und für die Marketingbemühungen dieses schwedischen Outlets unglaublich sein, wenn es darum geht, Partnerschaften auszubauen. Oder es könnte allen Beteiligten große Kopfschmerzen bereiten.

Nicht viel Mittelweg hier.

UPDATE:

For The Win hat dies zur Geschichte hinzugefügt:

Anmerkung der Redaktion (10: 23 Uhr ET): Heute früh, GLHF – ein Gaming-/E-Sport-Outlet und Content-Partner von For The Win – veröffentlichte eine Version dieser Geschichte auf unserer Website, die gegen unsere redaktionellen Standards in Bezug auf die Verwendung nicht genannter und ungeprüfter Quellen verstieß. Wir haben diese Geschichte aktualisiert.