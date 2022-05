Startseite/Welt/ Gabe Kapler gibt leidenschaftliche, maßgebliche Gedanken zu Bärten und Schnurrbärten Gabe Kapler gibt leidenschaftliche, maßgebliche Gedanken zu Bärten und Schnurrbärten

Die Baseball-Saison ist sehr lang, was bedeutet, dass Medienvertreter viel Zeit haben, um mit ihren Interviewpartnern abzuhängen. Anders als in der NFL und in geringerem Maße in der NBA muss nicht jeder Medienauftritt für jedes winzige bisschen komplizierter möglicher Informationen gequetscht werden. Manchmal können Reporter, Spieler und Manager einfach abhängen und auf den Bullen schießen, um positive Beziehungen aufzubauen und sich zu amüsieren, ohne das Gefühl zu haben, dass es Zeitverschwendung ist.

Hoffentlich hilft das zu erklären, warum Gabe Kapler, Manager der San Francisco Giants, heute Zeit damit verbracht hat, mit den Medien über ein Thema zu sprechen, für das er eindeutig eine Leidenschaft hat: Bärte und Schnurrbärte. Konkret wollte Kapler seine feste Überzeugung bekräftigen, dass wer einen Bart hat, auch einen Schnurrbart hat und somit als Teilnehmer von Moustache May gelten könnte.

Es sei darauf hingewiesen, dass Kapler einen Bart trägt und möglicherweise eine gewisse Voreingenommenheit zeigt.

Wenn du hast einen Vollbart, hast du auch einen Schnurrbart? Kap hat einige Gedanken ?? pic.twitter.com/YWlZKP3tlm – SF Giants auf NBCS (@NBCSGiants) Mai 003,

Persönlich bin ich nie auf dieses Problem gestoßen, weil mir immer nur ein Bart ODER ein Schnurrbart gewachsen ist. Nie beides gleichzeitig. Vor allem, weil ich mir keinen verdammten Schnurrbart wachsen lassen kann und mein Bart leider rot wird, je länger er wird, was sehr im Widerspruch zu meinen sehr dunkelbraunen Haaren steht. Aber ich muss sagen, dass ich hier auf der Seite von Kapler stehe. Schnurrbärte und Bärte sind zwei verschiedene Dinge. Deshalb haben wir verschiedene Wörter für sie. Nur weil sich der Schnurrbart mit dem Bart verbindet, bedeutet das nicht, dass er seine Existenz als Schnurrbart beendet.

Kapler liegt falsch, wenn er sagt, es sei wie die Hot-Dog-Sandwich-Frage. Dies ist viel mehr Cut-and-Dry. Aber ich schätze den Ton, den er anschlägt. Sehr fest in seinem Glauben, dass er Recht hat.