Gabe Kapler wird vor den Spielen nicht für die Nationalhymne auf dem Feld stehen

Gabe Kapler, Manager der San Francisco Giants, schrieb einen leidenschaftlichen Blogbeitrag über den Bundesstaat der Vereinigten Staaten nach der Schießerei in der Grundschule in Uvalde. Texas diese Woche. Darin behauptete er, wir seien nicht länger frei oder mutig, wenn wir zulassen, dass sich diese Art von Vorfällen weiterhin ereignet. Er sagte Reportern am Freitag, dass er nicht mehr plane, vor den Spielen zur Nationalhymne herauszukommen, bis er sich „besser über die Richtung unseres Landes“ fühle. ) Hier ist, was er gesagt hat:

) „Ich habe nicht vor, für die Hymne in die Zukunft zu kommen, bis ich mich bezüglich der Richtung unseres Landes besser fühle“ – Gabe Kapler pic.twitter.com/J1MdlVL3XI

– SF Giants auf NBCS (@NBCSGiants) Mai

Kaplers Blogpost beklagt wie unsere Führer und die Machthaber – einschließlich der Polizei – weiterhin nichts tun, während weiterhin Massenerschießungen stattfinden. Wie wir uns der Droge Patriotismus hingeben, aber daneben stehen und zusehen, wie das System nichts tut, um Leben zu retten. Wir senden Gedanken und Gebete und halten Momente der Stille, dann wird nichts unternommen, um zu verhindern, dass es noch einmal passiert.

Wir Wir werden den gesamten relevanten Abschnitt aus Kaplers Blog-Beitrag erneut veröffentlichen, da wir der Meinung sind, dass es wichtig ist, den Kontext seiner Entscheidung zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, den gesamten Artikel auf seiner Website hier zu lesen.

Jedes Mal, wenn ich meine Hand auf mein Herz lege und meinen Hut abnehme, nehme ich an einer selbstgefälligen Verherrlichung des EINZIGEN Landes teil, in dem diese Massenerschießungen stattfinden. Am Mittwoch ging ich auf das Feld hinaus und hörte mir die Durchsage an, als wir die Opfer in Uvalde ehrten. Ich senkte den Kopf. Ich stand für die Nationalhymne. Metallica riffelte auf City-Connect-Gitarren. Mein Gehirn sagte, auf ein Knie fallen; Mein Körper hat nicht zugehört. Ich wollte wieder hineingehen; stattdessen erstarrte ich. Ich fühlte mich wie ein Feigling. Ich wollte nicht auf mich aufmerksam machen. Ich wollte den Opfern und ihren Familien nichts wegnehmen. Es gab ein Baseballspiel, eine Rockband, die Lichter, den Prunk. Ich wusste, dass Tausende von Menschen dieses Spiel nutzten, um den Schrecken der Welt nur für kurze Zeit zu entfliehen. Ich wusste, dass Tausende diese Geste nicht verstehen und sie als Beleidigung gegenüber dem Militär, den Veteranen und sich selbst auffassen würden.

Aber ich bin mit dem Zustand dieses Landes nicht einverstanden. Ich wünschte, ich hätte mein Unbehagen nicht meine Integrität beeinträchtigen lassen. Ich wünschte, ich hätte demonstrieren können, was ich von meinem Vater gelernt habe, dass man es durch Protest kundtun kann, wenn man mit seinem Land unzufrieden ist. Das Zuhause der Tapferen sollte dies fördern.

Es wird interessant sein zu sehen, ob Major League Baseball irgendetwas zu Kaplers Protest zu sagen hat.

