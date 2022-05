Startseite/Welt/ Gavin Sheets Fehler, unglaublich schlechtes Timing richtet Chaos bei Guardians Broadcast an Gavin Sheets Fehler, unglaublich schlechtes Timing richtet Chaos bei Guardians Broadcast an

Die Cleveland Guardians erzielten einen Run auf einen Heuler eines Fehlers des jungen Außenfeldspielers Gavin Sheets. Dann wurde es ziemlich seltsam. Als Fernseh-Play-by-Play-Person Rick Manning versuchte, das Stück zusammenzufassen, versuchte Analyst Matt Underwood, einige Kommentare in die Sendung einzufügen, und ein bisschen unglückliches Timing verursachte, was auf den ersten Blick rot klingen kann, als würde jemand blau arbeiten. Dieser Tweet spiegelt wider, was viele Leute gehört haben, nämlich einen ernsthaften „Bist du mir scheiße“-Ausruf bei einem Stück, von dem eine Person denken könnte, dass es sie tatsächlich verarscht.

Mannings „Sheets“ passten sich an Underwoods „Scherz“ an, um etwas zu kreieren, das sehr nach Sheeting klingt. Es mag ein paar Anhörungen erfordern, um dies zu verstehen, aber Fairness schreibt vor, dass jemand den guten Namen des Fernsehteams von Ballys Sports Ohio verteidigt. Und ich schätze, ich bin die Person, bei der sonst nichts los ist, also sind wir hier.

Gavin Sheets hat gerade so etwas begangen ein schlimmer Fehler, dass der Typ vom Sender sagte: „Are you shit me?“ on the air pic.twitter.com/EP7N0EdhBn – MLB Errors (@mlberrors) Mai ),

Sheets sühnte für seinen Fehler, indem er einen Homer mit drei Läufen auslöschte, um den White Sox kurz nach dem Vorfall auf dem rechten Feld einen 4: 1-Vorteil zu verschaffen.

Man muss bedenken, dass die Leute bei Sheets & Giggles die Marketing-Möglichkeiten erkennen, die den Namen dieses Typen ausspielen. Vor allem, wenn die Homeruns zu einer regelmäßigen Sache werden