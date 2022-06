Startseite/Welt/ Gefahr! Kandidat verwechselt Micahael Caine und Mick Jagger Gefahr! Kandidat verwechselt Micahael Caine und Mick Jagger

Jeopardy! ist der ultimative Test für Trivia-Wissen Personen, die eine Antwort in Form einer Frage bevorzugen. Manchmal ist diese Interpunktion notwendig, wenn Sie die Antwort nicht wirklich kennen. Wie in der Folge von gestern Abend, als Moderatorin Mayim Bialik die Teilnehmer aufforderte, einen berühmten britischen Ritter zu identifizieren, der als Maurice Micklewhite geboren wurde. Mazin Omer aus Toledo, Ohio, holte aus und verfehlte wild.

Mazin hat Mick Jagger erraten, was – Spoiler-Alarm – falsch ist! Das ist eigentlich der britische Schauspieler und Batman-Butler Michael Caine!

Die New Yorkerin Lisa Hernson war in der Lage, Caine und Eric richtig zu identifizieren Ahasic, der am Ende das Spiel gewann, saß an der Seitenlinie. Ja, Ahasic hat jetzt $62,62 gewonnen sechs Siege in Folge, aber kann er den Unterschied zwischen Michael Caine und Mick Jagger erkennen? Wir werden es vielleicht nie mit Sicherheit wissen.