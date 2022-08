Startseite/Welt/ Gerade eingetroffen: Fußball in Form eines Sub-Sandwichs, pro Amazon Gerade eingetroffen: Fußball in Form eines Sub-Sandwichs, pro Amazon

Da nur wenige Stunden verbleiben, bevor der Fußball richtig losgeht, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Leute von der Aussicht, sitzend zu sitzen und zuzuschauen, begeistert sind absurde Menge an Schweinsleder in den nächsten vier Monaten. Es ist eine fließende Situation, und wir sollten inzwischen wissen, dass einige Dinge in unsere Richtung fliegen werden, die wir nicht erwartet hatten, insbesondere wenn die Ersteller von Inhalten Schuss für Schuss abfeuern, in der Hoffnung, dass etwas ins Schwarze trifft, während das Eisen heiß ist. Dennoch hat nichts diesen Blog auf die aufeinanderfolgenden Tage der Faszination in Bezug auf die Form eines Fußballs

vorbereitet, der dicht auf den Fersen ist Adam Schefter, der bahnbrechende Nachrichten über Football Pizza liefert, hat Amazon Prime dieses Video mit der NFL und Wilson veröffentlicht, in dem ein neuer Ball präsentiert wird, der exklusiv für Thursday Night Football entwickelt wurde.

— NFL auf Prime Video (@NFLonPrime) August

, 89

Äh?

Russell Wilson hat auch ein Video gepostet, in dem er den schicken neuen Ball wirft, der zufällig aussieht wie das Brot, in das man köstliches Fleisch und Käse füllt.

Hitze kommt von diesem neuen Prime-Ball am Donnerstagabend 🔥 … Neues Team. Neue Kugel. Neue Season. Lass uns reiten! #TNFonPrime @NFLonPrime @WilsonFootball pic.twitter.com/q6v9RvY8Zk

– Russell Wilson (@DangeRussWilson) August ,

Ich gebe zu, dass ich genauso verwirrt war wie der Kameramann, als Wilson fragte, ob sie etwas vor der Kamera hätten. Das ist offensichtlich ein Witz, denn die NFL konnte nicht einfach einen anderen Fußball für die Donnerstagabend-Fußballspiele als native Werbung für Amazon verwenden. Oder könnten sie?

Ein Teil von mir sagt, sicher, verdammt, was auch immer, benutze einfach jedes Spiel einen anderen Ball sich mit Spielern anlegen. Es wäre sehr lustig, die öffentlichen Kernschmelzen von jemandem zu sehen, der die Lions-Bears unter Kontrolle hatte, bevor er entdeckte, dass er einen dieser Vortex-Fußbälle benutzte, die John Elway über die Berge warf. Oder zu sehen, wie Patriots-Fans es verlieren, wenn die Colts leicht unterhöhte Zahlen verwenden müssen. Fußball spielen mit einem Basketball.

Wie auch immer, ich bin mir nicht ganz sicher, was das Ziel dieser Ankündigung ist, aber hier sind einige kostenlose Medien, also herzlichen Glückwunsch.