Gesundheitsmarktchancen für Virtual Reality (VR), zukünftige Branchentrends, Strategien, Einnahmen, Herausforderungen, Top-Player und Prognose 2028

Der glaubwürdige Virtual Reality (VR)-Gesundheitsmarktbericht umfasst eine gründliche Untersuchung der aktuellen Situation des globalen Marktes sowie mehrerer Marktdynamiken. Die Hauptbereiche der Marktanalyse wie Marktdefinition, Marktsegmentierung, Wettbewerbsanalyse und Forschungsmethodik werden im gesamten Bericht sehr sorgfältig und genau untersucht. Und ganz zu schweigen davon, dass der Bericht erstaunlicherweise durch die Verwendung mehrerer Diagramme, Grafiken und Tabellen gekennzeichnet ist, je nach Umfang der enthaltenen Daten und Informationen. Der Marktforschungsbericht Virtual Reality (VR) Gesundheit ist eine sichere Lösung, um Markteinblicke zu erhalten, mit denen Unternehmen den Marktplatz klar visualisieren und dadurch wichtige Entscheidungen für das Wachstum des Unternehmens treffen können.

Der globale Gesundheitsmarkt für virtuelle Realität (VR) wird im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 voraussichtlich an Wachstum gewinnen. Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 mit einer CAGR von 32,9 % wächst und dies voraussichtlich auch tun wird bis 2028 30.162,53 Mio. USD erreichen. Die zunehmende Bevorzugung von VR in der Gesundheitsbranche ist ein wichtiger Faktor für das Wachstum des Marktes.

Die Nachfrage nach Virtual Reality im Gesundheitswesen ist in den letzten Jahren weiter gewachsen. Die Zahl der Menschen, die VR aktiv für verschiedene Anwendungen nutzen, ist dramatisch gestiegen. VR hat eine Vielzahl von Anwendungen für Gesundheit und Gesundheitswesen, von der Klinik bis zum Verbraucher. Es wird verwendet, um medizinisches Fachpersonal auszubilden und zu unterstützen, Leben zu verändern und Patienten zu heilen. Die Einführung der virtuellen Realität in verschiedenen Anwendungen hat zugenommen, wie zum Beispiel:

Medizinisches Training: Virtuelle Realität kann Fachleute in den menschlichen Körper transportieren, um Bereiche zu erreichen und zu sehen, die sonst unmöglich zu erreichen wären.

Behandlung von Patienten: Virtuelle Realität ist nützlich, um komplexe Operationen, wie beispielsweise neurochirurgische Eingriffe, im Voraus zu planen. Es wird verwendet, um Patienten über positive Lebensstilentscheidungen aufzuklären, wie z. B. das Rauchen aufzugeben, mäßigen Alkoholkonsum, gesunde Ernährung und Bewegung.

Schmerzmanagement: Virtuelle Realität erweist sich als nützlich bei der Schmerzlinderung und Rehabilitation von Patienten mit starken Schmerzen, z. B. bei Patienten, die sich nach einer Hauttransplantation erholen, während der täglichen Reinigung von Brandwunden oder um tägliche Injektionen erträglicher zu machen Kinder.

Physiotherapie und Rehabilitation: Während der Physiotherapie ermöglicht die virtuelle Realität eine Verkürzung der Erholungszeiten, indem sie den Patienten die Durchführung ihrer Übungen erleichtert.

Sucht: Die medizinische virtuelle Realität kann auch bei der Genesung von der Sucht nach Substanzen hilfreich sein, indem sie schrittweise Expositionstechniken zusammen mit Coaching verwendet, wie man auf den Suchtdrang reagiert.

Virtuelle Realität für Kinder: VR-Gesundheitslösungen helfen, Kinder von den Schmerzen abzulenken, die sie während Blutuntersuchungen, Grippeschutzimpfungen und anderen medizinischen Verfahren erfahren können.

Zahnmedizin: Virtual Reality bietet Zahnpatienten und Zahnärzten VR-Headsets, um sich vom Eingriff zu lösen und zu entspannen.

Die Marktstudie Virtual Reality (VR) Gesundheit analysiert den Marktstatus, die Wachstumsrate, zukünftige Trends, Markttreiber, Chancen und Herausforderungen, Risiken und Eintrittsbarrieren, Vertriebskanäle, Händler und die Fünf-Kräfte-Analyse von Porter. Dieser Bericht konzentriert sich auf die wichtigeren Aspekte des Marktes, wie z. B. die jüngsten Markttrends. Analysen und Schätzungen, die durch die in diesem Marktforschungsbericht gesammelten massiven Informationen erzielt werden, sind äußerst notwendig, wenn es darum geht, den Markt zu dominieren oder sich als Neuling auf dem Markt einen Namen zu machen. Der überzeugende Marktforschungsbericht für Virtual Reality (VR) Gesundheit enthält auch die Liste der führenden Wettbewerber und ihrer Schritte wie Joint Ventures, Übernahmen und Fusionen usw.

Hauptkonkurrenten/-akteure auf dem Markt

Die im Bericht behandelten Hauptakteure sind SyncThink Inc., AppliedVR, Koninklijke Philips NV, EchoPixel, Psious, Firsthand Technology Inc, MindMaze Inc, Augmedix, Inc, VirtaMed AG, Vivid Vision, Inc, Virtually Better Inc, Osso VR, Inc, Unter anderem ImmersiveTouch, Inc, CAE Inc, Google (eine Tochtergesellschaft von Alphabet Inc), Microsoft, General Electric, Medical Realities Ltd, Siemens und Facebook. DBMR-Analysten verstehen Wettbewerbsstärken und bieten Wettbewerbsanalysen für jeden Wettbewerber separat an.

Segmentierung : Globaler Gesundheitsmarkt für virtuelle Realität (VR).

Der globale Virtual Reality (VR)-Gesundheitsmarkt ist nach Produkt, Technologie, Anwendung, Therapiebereich, Endbenutzer und Vertriebskanal segmentiert. Das Wachstum zwischen den Segmenten hilft Ihnen, Wachstumsnischen und Strategien zu analysieren, um sich dem Markt zu nähern und Ihre Kernanwendungsbereiche und den Unterschied in Ihren Zielmärkten zu bestimmen.

Auf der Grundlage des Produkts wurde der globale Gesundheitsmarkt für virtuelle Realität (VR) in Hardware, Software und Dienstleistungen unterteilt. Das Hardware-Segment ist weiter nach Typ in Displays, Sensoren, Eingabegeräte, Halbleiterkomponenten und andere Hardware unterteilt. Sensoren sind weiter unterteilt in Beschleunigungsmesser, Gyroskope, Magnetometer, Näherungssensoren, globale Positionsbestimmungssysteme und andere. Das Hardware-Segment ist weiter nach Modalität in am Kopf montierte Geräte und tragbare Geräte unterteilt. Das Softwaresegment ist weiter unterteilt in integriert und eigenständig. Das Dienstleistungssegment ist weiter in professionelle Dienstleistungen und Managed Services unterteilt. Im Jahr 2021 wird erwartet, dass Hardware den globalen Gesundheitsmarkt für virtuelle Realität (VR) dominieren wird, da Virtual-Reality-Produkte wie Headsets und Brillen weit verbreitet sind.

Auf der Grundlage der Technologie wurde der globale Gesundheitsmarkt für virtuelle Realität (VR) in Head-Mounted-Technologie, Gestenverfolgungstechnologie, Projektor- und Anzeigewandtechnologie, auf Mobilgeräten basierende und andere segmentiert. Im Jahr 2021 wird erwartet, dass die am Kopf getragene Technologie den globalen Gesundheitsmarkt für virtuelle Realität (VR) dominieren wird, was Faktoren wie steigenden Investitionen in diese Technologie, einer verbesserten Kommunikation zwischen Ärzten und der Ermutigung zu besseren Entscheidungen in Bezug auf die Behandlung und Gesundheit der Patienten zuzuschreiben ist

Auf der Grundlage der Anwendung wurde der globale Gesundheitsmarkt für virtuelle Realität (VR) in medizinische Aus- und Weiterbildung, Expositionstherapie mit virtueller Realität, Chirurgie, Patientenversorgung, Rehabilitation, Schmerzbehandlung und andere unterteilt. Das Segment der medizinischen Aus- und Weiterbildung ist weiter unterteilt in Simulationstraining, Kurse für Mediziner und andere. Die Chirurgie ist weiter unterteilt in chirurgische präoperative Beurteilung und bildgeführte und robotergesteuerte Chirurgie. Im Jahr 2021 wird erwartet, dass die medizinische Aus- und Weiterbildung den globalen Gesundheitsmarkt für virtuelle Realität (VR) dominieren wird, da Virtual-Reality-Produkte in der medizinischen Ausbildung weit verbreitet sind und eine 3-D-Lernumgebung geschaffen wird, die eine verbesserte menschliche Interaktion weiter unterstützt.

Auf der Grundlage des therapeutischen Bereichs wurde der globale Gesundheitsmarkt für virtuelle Realität (VR) in kraniofaziale, kardiovaskuläre, ophthalmologische, pulmonale, neurologische, Schlafstörungen, Phobien, Suchterkrankungen, posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) und andere unterteilt. Es wird erwartet, dass die posttraumatische Belastungsstörung (PTSD) im Jahr 2021 den globalen Gesundheitsmarkt für virtuelle Realität (VR) dominieren wird, was auf die zunehmende Nutzung von virtueller Realität zur Behandlung von PSTD zurückzuführen ist, mit dem Ziel, die Schwere der Symptome zu verringern. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Verlagerung der Pflegebehandlung in eine virtuelle Umgebung, die auch für Patienten weniger bedrohlich ist.

Auf der Grundlage des Endbenutzers wurde der globale Gesundheitsmarkt für virtuelle Realität (VR) in Krankenhäuser, Kliniken, chirurgische Zentren, ambulante chirurgische Zentren, Diagnosezentren, Rehabilitationszentren, Langzeitpflegeeinrichtungen, psychiatrische Einrichtungen und andere unterteilt. Es wird erwartet, dass Krankenhäuser im Jahr 2021 den globalen Gesundheitsmarkt für virtuelle Realität (VR) dominieren werden, was unter anderem auf die umfangreiche Implementierung von Anwendungen der virtuellen Realität zurückzuführen ist, z.

Auf der Grundlage des Vertriebskanals wurde der globale Virtual-Reality (VR)-Gesundheitsmarkt in direkte Ausschreibungen, Einzelhandelsverkäufe und Drittanbieter unterteilt. Im Jahr 2021 wird der Einzelhandel voraussichtlich den globalen Gesundheitsmarkt für virtuelle Realität (VR) dominieren, da Krankenhäuser, Operationszentren und andere Endbenutzer Partnerschaften, Kooperationen und Vereinbarungen für die Implementierung von Virtual-Reality-Produkten in ihrer Gesundheitseinrichtung eingehen

Attraktionen des Virtual Reality (VR) Gesundheitsmarktberichts:

Die neuesten Marktdynamiken, Entwicklungstrends und Wachstumschancen werden zusammen mit Branchenbarrieren, Entwicklungsbedrohungen und Risikofaktoren vorgestellt

Die prognostizierten Gesundheitsmarktdaten für Virtual Reality (VR) werden bei der Machbarkeitsanalyse, Marktgrößenschätzung und -entwicklung helfen

Der Bericht dient als vollständiger Leitfaden, der alle wichtigen Gesundheitsmärkte für virtuelle Realität (VR) mikroüberwacht

Eine prägnante Marktübersicht erleichtert das Verständnis.

Nussölmarkt Eine wettbewerbsorientierte Marktsicht hilft den Spielern, den richtigen Schritt zu machen

Inhaltsverzeichnis:

Teil 01: Zusammenfassung

Teil 02: Umfang des Berichts

Teil 03: Globale Virtual Reality (VR)-Gesundheitsmarktlandschaft

Teil 04: Globale Dimensionierung des Gesundheitsmarktes für virtuelle Realität (VR).

Teil 05: Globale Segmentierung des Gesundheitsmarktes für virtuelle Realität (VR) nach Produkt

Teil 06: Fünf-Kräfte-Analyse

Teil 07: Kundenlandschaft

Teil 08: Geografische Landschaft

Teil 09: Entscheidungsrahmen

Teil 10: Treiber und Herausforderungen

Teil 11: Markttrends

Teil 12: Anbieterlandschaft

Teil 13: Anbieteranalyse

