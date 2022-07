Startseite/Welt/ Gewusst wie: Geben Sie Ihre Mega Millions-Jackpot-Gewinne aus Gewusst wie: Geben Sie Ihre Mega Millions-Jackpot-Gewinne aus

Der Mega Millions-Jackpot hat erneut die 1-Milliarden-Dollar-Marke geknackt. Dies ist der Punkt im Lotteriezyklus, an dem Leute, die normalerweise nicht spielen, anfangen, Tickets zu kaufen, weil das echtes, lebensveränderndes Geld ist. Was sagt es über die Amerikaner aus, dass ein Schuss auf ein paar hundert Millionen es einfach nicht wert ist, aufzustehen? Wahrscheinlich sehr viel, weshalb sich die breite Öffentlichkeit nur wirklich für die Lotterie interessiert, wenn es um Rekordzahlen geht.

Wenn heute Abend jemand gewinnt, wird er es tun der dritthöchste jemals vergebene Jackpot sein. Wenn nicht, ist der Rekord in Reichweite. Wie auch immer, die nächste Person, die alles gewinnt, wird einiges an Geld haben und einige ernsthafte Entscheidungen treffen müssen, wie sie es ausgeben soll. Wegen der Steuern (vielen Dank, Biden!) muss jeder, der heute Abend gewinnt, nur $

scheuen Millionen.

Ein Sportteam kaufen

Also Wenn Sie ein bestimmtes NFL- oder NBA-Team im Auge hatten, vergessen Sie es, es sei denn, Sie finden schnell ein paar reiche Freunde. Verdammt, sogar Major League Baseball kommt nicht in Frage. Wären Sie der NHL zugänglich? Sie könnten wahrscheinlich die Arizona Coyotes, Florida Panthers, Columbus Blue Jackets, Buffalo Sabres, Ottawa Senators, Carolina Hurricanes oder Winnipeg Jets in die Hände bekommen. Oder Sie könnten eine Fußballmannschaft in der englischen National League kaufen und eine Rivalität mit Ryan Reynolds und Rob McElhenney beginnen, was sich ehrlich gesagt nach dem lustigsten anhört, was Sie tun können.

Klondike gab kürzlich bekannt, dass sie es nicht mehr sein würden Herstellung von Choco Tacos. Die Leute waren sehr aufgebracht. Sie haben im Laden nie so viel gekostet, aber jetzt, wo sie eingestellt wurden, werden Sie sie wahrscheinlich nirgendwo anders als auf dem Wiederverkaufsmarkt finden. Und warum willst du kein gebrauchtes Eis kaufen? Wie auch immer, mit einer halben Milliarde kann man wahrscheinlich Klondike kaufen. Sie können den Choco Taco neu starten. Du kannst der Held von Millionen sein. Sie können der erste gute reiche Mensch sein!

NFTs

Wahrscheinlich die bestmögliche Investition, die Sie jetzt tätigen können. Keine Notizen.

Du kannst also keinen Basketball kaufen. Großes Jubel. Sie können Draymond Green immer noch einen Maximalvertrag anbieten. Sicher, Sie haben keine Verwendung für sein hervorragendes Passspiel und seine solide Verteidigung, aber Sie könnten ein Podcast-Netzwerk gründen und Sie wären dumm, nicht jemanden von den Neuen Medien zu verpflichten. Natürlich, wenn Draymond 133 Millionen Dollar über vier verdiente Jahre für Podcasts und musste nicht Basketball spielen, er wäre nur ein anderer Typ mit einem Podcast. Daran nichts Neues.

Kaufe einen Gorgosaurus