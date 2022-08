Startseite/Welt/ Gilbert Arenas: Giannis Antetokounmpo versteht Basketball noch nicht Gilbert Arenas: Giannis Antetokounmpo versteht Basketball noch nicht

Giannis Antetokounmpo ist für sein Alter historisch dekoriert. Der 27-Jährige hat bereits zwei MVP-Auszeichnungen, den Defensivspieler des Jahres und einen Finals-MVP gewonnen mit seinem Ring. Er ist einer von drei Spielern, die in derselben Saison MVP und DPOY gewonnen haben, zusammen mit Michael Jordan und Hakeem Olajuwon. Er hat derzeit einen berechtigten Anspruch auf den Titel des besten Spielers der Welt.

Doch aus irgendeinem Grund ist Gilbert Arenas der Meinung, dass Giannis das alles nicht ist.

– Nathan Marzion (@nathanmarzion) August 27,

Der unsinnige Kern dieses Arguments ist, dass Giannis nicht die Stufe eines wirklichen Elitespielers erreicht hat, weil er nicht versteht, wie er seinen Körper dazu bringen kann das Limit. Der verwendete Beweis ist, dass seine Minuten während der regulären Saison normalerweise in den niedrigen 30s sind.

Worte können nicht ausdrücken, wie absolut lächerlich diese Einstellung ist. Giannis spielt in der regulären Saison keine großen Minuten, weil Mike Budenholzer sich weigert, so oft gegen seine besten Spieler zu spielen. Es war tatsächlich ein großes Problem für ihn, das sich auf die Playoffs auswirkte, und erst als er dieses Mantra aufgab, erreichten die Bucks das nächste Level. In der Saison vor Bud übernahm Giannis durchschnittlich 30 Minuten pro Spiel und wurde zum am meisten verbesserten Spieler der NBA ernannt.

Arenen würden das wissen. Wenn er aufgepasst hat. Er würde so etwas nicht sagen, wenn er es wäre. Es ist unmöglich zu glauben, dass er wirklich glaubt, Giannis‘ Problem sei seine Ausdauer und Willenskraft. Wer etwas anderes sagt, schaut sich die Spiele einfach nicht an.