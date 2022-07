Startseite/Welt/ Gina Carano und Ronda Rousey sind für den nächsten großen Promi-Boxkampf bestimmt Gina Carano und Ronda Rousey sind für den nächsten großen Promi-Boxkampf bestimmt

Gina Carano und Ronda Rousey gehen in einem hochkarätigen Boxkampf zu enden. Die beiden größten Namen in der Geschichte der gemischten Kampfkünste für Frauen wurden beide kürzlich nach der Möglichkeit des Kampfes gefragt und haben beide zugegeben, dass sie daran interessiert wären. Rousey begann alles während eines Auftritts in Kurt Angles Podcast, als er sagte, Carano sei die Person, für die sie aus dem Ruhestand kommen würde, um zu kämpfen. Via Post Wrestling: „Ich meine, ich habe es schon eine Million gesagt Mal. Es ist nicht so, als wäre es etwas Neues, aber für Gina Mann. Gina Carano, sie ist der Grund, warum ich ins Kämpfen geraten bin, sie ist der Grund, warum ich wusste, dass es eine Möglichkeit gibt. Ich werde immer für immer dankbar sein … und wenn sie es jemals war , ‚Ronda, ich will morgen um 95 Pfund gegen dich kämpfen‘, wie auch immer zum Teufel sie würde wollen – ich sage nicht, dass sie 95 Pfund wiegt – wenn sie wollte Komm in meinen Hinterhof und mach das Rocky-Ding oder du weißt schon, ding, ding und wir machen es einfach im Hinterhof, das ist mir egal. Ich werde gegen Gina kämpfen, wo immer sie will, und wenn sie nicht für immer gehen will, gehe . Es ist eine Sache des Respekts, nicht wie ein ‚F–k you. Ich komme, um dich zu holen.‘ Es ist einfach so, hey, wenn du jemals diese Karte herausziehen willst, sie ist da. Ich liebe sie. Danke Gina für alles was du getan hast.“ Carano revanchierte sich dann in Dan Bonginos FOX News-Show. — Ungefiltert mit Dan Bongino (@UnfilteredOnFox) Juni , 2022 Und wieder bei Joe Rogans Podcast.

Das Interesse ist also auf beiden Seiten da. Aber würden sie wirklich wieder in den Käfig steigen? Ronda Rousey hat fünfeinhalb Jahre nicht gekämpft. Carano hat fast nicht gekämpft 26 Jahre! Bis diese beiden so weit sind, werden sie zusammen zwei Jahrzehnte im Ruhestand sein!

Diese beiden scheinen dazu bestimmt zu sein, sich zu treffen, aber in einem Promi-Boxkampf Verschwenden Sie Zeit mit Wrestling und Takedown-Verteidigung und Jiu-Jitsu und all dem Zeug. Nach all dieser Zeit kann ich mir nicht vorstellen, dass sie durch volle Lager gehen, als ob der Titel auf dem Spiel steht. Sie sind jetzt Filmstars. Gehen Sie einfach um den quadratischen Kreis herum und werfen Sie ein paar Schläge und lösen Sie den Scheck ein. Der Zahltag wird genauso groß sein, besonders wenn sie es ohne Dana White schaffen, der sich sicherlich einen Teil von Rouseys Anteil verdient. Kein Gelegenheitsfan, der dies sehen möchte, muss eine erbärmliche UFC Fight Night 2022 auf ESPN+ Undercard durchstehen .