Golden State Warriors jammern über die unhöfliche Bostoner Menge

Die Boston Celtics gewannen Spiel 3 von das NBA-Finale, um am Mittwochabend mit 2:1 gegen die Golden State Warriors in Führung zu gehen. Während Stephen Curry traf 20, Draymond Grün stand für Golden State im Mittelpunkt. Green war während des Spiels schlecht und hatte einige klassische Zwischenfälle mit Draymond Green, bevor er foulte, was den Boston-Fans viele Gründe gab, wiederholt „f–k you Draymond“ zu schreien.

