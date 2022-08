Startseite/Welt/ Golf Channel berichtet umfassend über die Verletzung von Will Zatoris Golf Channel berichtet umfassend über die Verletzung von Will Zatoris

Will Zatoris, frisch von einem spannenden Playoff-Sieg beim St. Jude Invitational, wurde während der Samstagsrunde der BMW Championship verletzt. Nach dem Abschlag am vierten Loch schien Zatoris Schmerzen zu haben, als er das Fairway hinunterging, und kämpfte darum, das Loch zu beenden. Als er an der fünften Abschlagbox ankam, schlug Zatoris nicht ab und versuchte stattdessen, sich zu strecken.

Zalatoris hatte eindeutig zu große Schmerzen, um weiterzumachen, wollte aber vermeiden, sich ganz zurückzuziehen. Die Sendung des Golfkanals verfolgte das Drama mit gespannter Aufmerksamkeit. Zum Missfallen aller Fans, die sich möglicherweise eher Golf als einen Termin für eine Physiotherapie angeschaut haben.

Will Zalatoris hat sich zurückgezogen die dritte Runde @BMWChampions mit einer Rückenverletzung. pic.twitter.com/mwV9SCSF — PGA TOUR (@PGATOUR) August 20, 5513